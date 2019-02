Un'altra stagione per Chicago Fire, Med e P.D.

Tre delle serie tv più apprezzate dal pubblico statunitense, com'era facile aspettarsi, Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. hanno ottenuto l'okay per la produzione di un ulteriore ciclo di episodi a NBC. La prima è stata rinnovata per un'ottava stagione, mentre i due spin-off proseguiranno rispettivamente con la quinta e la settima stagione.

"Continuiamo a restare sbalorditi dal lavoro che Dick Wolf, i produttori, il cast e la troupe stanno portando avanti in quelle che sono alcune tra le serie più avvincenti di oggi", hanno dichiarato le co-presidenti della divisione sceneggiati di NBC Lisa Katz e Tracey Pakosta in un comunicato. "Il franchise #OneChicago è un cardine della nostra offerta e siamo entusiasti del fatto che il pubblico abbia abbracciato il nostro mercoledì [serata in cui le tre serie sono in onda negli Stati Uniti] con una passione per così straordinaria per questi show e questi personaggi".

Con un rating dell'1.3 nel target demografico 18-49, Chicago Fire e Chicago Med sono le serie drammatiche attualmente più seguite di NBC dopo This Is Us. Chicago P.D. si posiziona invece al sesto posto con un rating dell'1.1. Per quanto riguarda il totale spettatori, Med, Fire e P.D. occupano in quest'ordine la seconda, terza e quarta posizione nella classifica dei drama della rete con la platea più ampia - rispettivamente 8,4, 8,1 e 7,2 milioni di spettatori.

In Italia, la stagione più recente di Chicago Fire è in onda su Premium Action ogni venerdì alle ore 21:15, mentre per Chicago P.D. e Chicago Med il debutto è previsto nel primo caso per il 12 marzo su Premium Crime e nel secondo per il 21 successivo su Premium Stories. Questo venerdì, Premium Action proporrà inoltre un crossover tra tutte e tre le serie a partire dalle 21:15. Ricordiamo inoltre che tutti questi inediti sono e saranno anche disponibili in streaming su Infinity dal giorno successivo alla messa in onda in tv.