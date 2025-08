Tulsa King: Sylvester Stallone affronta un nuovo nemico nel primo trailer della terza stagione

News Serie TV

Tulsa King, il crime drama con Sylvester Stallone boss del crimine a Tulsa, tornerà in streaming su Paramount+ il 21 settembre con la terza stagione. Ecco un'anteprima nel primo trailer.

In attesa del lancio il 21 settembre, in streaming su Paramount+ ogni domenica con un nuovo episodio, la terza stagione di Tulsa King, il crime drama con Sylvester Stallone creato dallo stesso Taylor Sheridan di Mayor of Kingstown e Yellowstone, comincia a mostrarsi in un primo trailer. E, come ci si poteva aspettare dopo il modo in cui si era concluso il ciclo precedente, le cose non stanno per mettersi bene per Dwight Manfredi.

Tulsa King 3: Stagione 3: Primo Trailer Ufficiale della serie con Sylvester Stallone - HD

Tulsa King: Cosa ci aspetta nella terza stagione?

L'ultima volta, proprio quando Dwight, i suoi uomini e la sua famiglia sembrano sul punto di poter tirare finalmente un sospiro di sollievo, lui e la sua donna, Margaret (Dana Delany), erano stati tirati giù dal letto da una squadra d'assalto e condotti in una stanza buia in un edificio misterioso, dove qualcuno li stava aspettando. Quell'uomo, che lui non aveva modo di vedere, lo aveva informato che "ora lavori per noi".

Nella terza stagione, il boss anche conosciuto come Il Generale continuerà a lavorare per ampliare il suo impero criminale a Tulsa. Ma, come abbiamo iniziato a vedere, con l'espansione del potere arriveranno nuovi pericoli. I suoi principali antagonisti saranno ora i Dunmire, una famiglia dell'alta società con un passato influente e regole tutte proprie. Questo nuovo scontro porterà Dwight a lottare con ogni mezzo per difendere ciò che ha costruito e proteggere chi gli è vicino.

Tra le nuove aggiunte al cast spiccano Robert Patrick (1923) nei panni di uno degli uomini più potenti della famiglia Dunmire, Jeremiah, un ricco commerciante di alcolici. Beau Knapp (SEAL Team) sarà Cole Dunmire, il figlio di Jeremiah, un giovane uomo di campagna con un fondo fiduciario e la follia negli occhi. Il veterano dello schermo Kevin Pollak interpreterà invece Musso, un agente speciale dell'FBI con un obiettivo da perseguire. Inoltre, il premio Oscar Samuel L. Jackson apparirà in un arco di episodi nei panni di Russell Lee Washington Jr., una vecchia conoscenza di Dwight mandata a Tulsa per ucciderlo. Questo sarà il prologo di una serie tutta nuova, NOLA King, che prossimamente proseguirà la storia del personaggio.