Tulsa King conferma lo spin-off NOLA King con Samuel L. Jackson: Ecco la prima foto

Paramount+ ufficializza l'ordine di NOLA King, primo spin-off della serie di successo Tulsa King, con Samuel L. Jackson protagonista.

Paramount+ ha un altro re. Il servizio streaming ha ordinato ufficialmente NOLA King, spin-off della serie di successo Tulsa King, con il premio Oscar Samuel L. Jackson protagonista. L'attore di Pulp Fiction e Secret Invasion interpreterà Russell Lee Washington Jr., un personaggio proveniente dal mondo del crimine proprio come il Dwight Manfredi di Sylvester Stallone. La foto qui in alto lo ritrae per la prima volta proprio insieme al Generale.

NOLA King: La trama dello spin-off di Tulsa King

Le indiscrezioni su uno spin-off di Tulsa King ambientato a New Orleans (NOLA è l'acronimo di New Orleans, Louisiana) si rincorrevano dallo scorso giugno. Secondo la sinossi ufficiale, Russell e Dwight si sono conosciuti mentre entrambi scontavano una pena detentiva in un carcere federale. Russell viene mandato a Tulsa dai Renzetti, una famiglia criminale di New York, per eliminare Dwight una volta per tutte. Ma, ispirato da ciò che lui ha creato a Tulsa e impressionato dalle opportunità di una seconda possibilità, l'uomo torna a New Orleans, la casa che aveva abbandonato 40 anni prima, per riallacciare i rapporti con la famiglia e gli amici e prendere il controllo della città che si era lasciato alle spalle. Così facendo, scatena l'ira dei suoi ex datori di lavoro a New York e si rende vulnerabile ai vecchi nemici di New Orleans, sia criminali che uomini della legge.

Jackson farà il suo debutto nei panni di Russell nella terza stagione di Tulsa King, scontrandosi con Dwight in diversi episodi prima di trasferirsi nel suo spin-off. Questo porta la firma di Dave Erickson, apprezzato per il suo lavoro in Mayor of Kingstown e Sons of Anarchy, nonché co-ideatore di Fear the Walking Dead, mentre l'ideatore di Tulsa King Taylor Sheridan contribuirà come produttore esecutivo, insieme con Jackson, Stallone e David C. Glasser.

Le dichiarazioni

"Samuel L. Jackson porta con sé una presenza senza pari e un appeal internazionale che lo rendono la scelta perfetta per massimizzare lo slancio di uno dei nostri più grandi successi e trasformarlo in un franchise riuscito", ha dichiarato il co-CEO di Paramount Global e presidente di Showtime/MTV Entertainment Chris McCarthy in un comunicato. "Sulla base del successo strepitoso di Tulsa King di Sylvester Stallone, il pubblico potrà ora sperimentare tutta la potenza dell'interpretazione dinamica e articolata di Jackson, dando nuova vita a una delle serie di punta di Paramount+".

Stallone ha aggiunto: "Chris McCarthy mi ha proposto un'idea rivoluzionaria: elevare il mio show oltre la semplice serie sui boss mafiosi, creando un franchise dinamico e incentrato sulla famiglia. Ho subito aderito. Sam Jackson è l'unica scelta per dare il via a questa nuova avventura a New Orleans, e David Glasser e 101 sono i partner perfetti per darle vita".