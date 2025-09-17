TGCom24
News Serie TV

Tulsa King rinnovata per una quarta stagione prima del debutto della terza questa domenica

Emanuele Manta

A pochi giorni dal debutto della terza stagione, domenica 21 settembre, Paramount+ rinnova il crime drama Tulsa King per un ulteriore, quarto ciclo di episodi.

Tulsa King rinnovata per una quarta stagione prima del debutto della terza questa domenica

Paramount+ non perde tempo e, sicura a quanto parte dei risultati che la terza stagione di Tulsa King porterà a casa a cominciare da questa domenica, 21 settembre, ha già rinnovato il suo crime drama con protagonista Sylvester Stallone per un ulteriore, quarto ciclo di episodi.

Tulsa King: Cosa ci aspetta nei prossimi episodi

Tulsa King segue Stallone nei panni di Dwight Manfredi, anche conosciuto come Il Generale, un gangster che, esiliato dal suo boss newyorchese a Tulsa, in Oklahoma, si rimbocca le maniche per stabilire qui il suo impero criminale basato sulla droga e altri affari loschi. Chiaramente, non senza complicazioni. Alla fine della seconda stagione, infatti, degli uomini armati hanno buttato giù dal letto Dwight e la sua donna, portandoli in una località sconosciuta. Il trailer ufficiale della nuova stagione (potete rivederlo qui) ha rivelato che si trattava di agenti federali, guidati dalla nuova aggiunta al cast Kevin Pollak.

Mentre l'impero di Dwight si espanderà, vedremo aumentare anche i suoi nemici e i rischi per la sua banda. Ora dovrà affrontare gli avversari più pericolosi mai incontrati a Tulsa: i Dunmire, una potente famiglia, ricca da generazioni grazie al business degli alcolici, che non gioca secondo le regole del passato. Dwight sarà costretto così a lottare per difendere ciò che ha costruito e proteggere la propria di famiglia. Le altre nuove aggiunte al cast Robert Patrick (Peacemaker) e Beau Knapp (SEAL Team) interpreteranno il capo della famiglia Dunmire, Jeremiah, e suo figlio Cole.

Nel frattempo, è attesa per il 2026 la nuova serie spin-off NOLA King, con il candidato all'Oscar Samuel L. Jackson nei panni di Russell Lee Washington Jr., una vecchia conoscenza di Dwight. Il personaggio farà il suo debutto sugli schermi proprio nella terza stagione di Tulsa King. Russell sarà mandato a Tulsa dai Renzetti, una famiglia criminale di New York, per eliminare Dwight una volta per tutte. Ma, ispirato da ciò che lui ha creato e impressionato dalle opportunità di una seconda possibilità, tornerà a New Orleans, la casa che aveva abbandonato 40 anni prima, per riallacciare i rapporti con la famiglia e gli amici e prendere il controllo della città che si era lasciato alle spalle. Così facendo, scatenerà l'ira dei suoi ex datori di lavoro a New York e si renderà vulnerabile ai vecchi nemici di New Orleans, sia criminali che uomini della legge.

