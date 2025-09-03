Tulsa King: Samuel L. Jackson circuisce Sylvester Stallone nel trailer ufficiale italiano della stagione 3

News Serie TV

Il trailer ufficiale italiano della stagione 3 di Tulsa King, al via su Paramount+ il 21 settembre, introduce i nuovi personaggi, incluso il Russell Lee Washington Jr. di Samuel L. Jackson.

Mentre il 21 settembre, giorno di debutto della terza stagione di Tulsa King, si avvicina, Paramount+ ha pensato bene di rendere l'attesa più sopportabile mostrando una nuova anteprima delle prossime, pericolose imprese criminali di Dwight Manfredi. Il trailer ufficiale italiano introduce i diversi nuovi personaggi con i quali l'aspirante boss di Tulsa interpretato da Sylvester Stallone avrà a che fare questa volta, incluso uno interpretato da Samuel L. Jackson, Russell Lee Washington Jr., una figura talmente prominente che le è stato dedicato uno spin-off.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/tulsa-king/3438/video/?vid=47871" title="Tulsa King 3: Stagione 3: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano della serie con Sylvester Stallone - HD">Tulsa King 3: Stagione 3: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano della serie con Sylvester Stallone - HD</a>

Tulsa King: I nuovi personaggi nella stagione 3

Nella terza stagione, mentre l'impero di Dwight si espande, aumentano anche i suoi nemici e i rischi per la sua squadra. Ora dovrà affrontare gli avversari più pericolosi mai incontrati a Tulsa: i Dunmire, una potente famiglia, ricca da generazioni, che non gioca secondo le regole del passato. Dwight sarà costretto a lottare per difendere ciò che ha costruito e proteggere la propria famiglia.

Robert Patrick (Peacemaker) interpreta l'uomo al vertice della famiglia Dunmire, Jeremiah, che ha accumulato potere nel business degli alcolici. Il trailer mostra anche Beau Knapp (SEAL Team) nei panni di Cole, il figlio di Jeremiah, un giovane uomo di campagna con la follia negli occhi, e Kevin Pollak (La fantastica signora Maisel) in quelli di Musso, un agente speciale dell'FBI il cui obiettivo da perseguire diventa ora un po' più chiaro. E poi c'è Jackson, il cui Russell, una vecchia conoscenza di Dwight mandata a Tulsa dai Renzetti per ucciderlo, diventerà presto il protagonista dello spin-off NOLA King, ambientato a New Orleans, dove tornerà dopo quarant'anni per riallacciare i rapporti con la famiglia e gli amici e prendere il controllo della città che si era lasciato alle spalle, ispirato da ciò che Dwight ha creato a Tulsa e impressionato dalle opportunità di una seconda possibilità.