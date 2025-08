Tulsa King: La data d'uscita e le prime foto della terza stagione

News Serie TV

Paramount+ ha fissato la data d'uscita della terza stagione di Tulsa King, il gangster drama con Sylvester Stallone: ecco quando esce e le prime immagini.

Paramount+ ha annunciato la data di uscita della terza stagione di Tulsa King, la serie crime con Sylvester Stallone nei panni di Dwight "Il Generale" Manfredi. I nuovi episodi debutteranno il 21 settembre, con una distribuzione settimanale, proprio come per le stagioni precedenti. Insieme alla data, sono state diffuse anche le prime immagini ufficiali, che svelano qualche anticipazione sui prossimi sviluppi.

Tulsa King 3: La trama e le anticipazioni

Per chi ancora non la conoscesse, Tulsa King segue le vicende di Dwight Manfredi, un mafioso newyorkese che, dopo 25 anni di carcere, viene esiliato dal suo stesso clan e spedito a Tulsa, Oklahoma, dove inizia da capo mettendo insieme un gruppo di personaggi improbabili per fondare un nuovo impero criminale. La terza stagione continuerà a raccontare l'espansione del potere di Dwight. Secondo la sinossi ufficiale, Dwight sta ampliando il suo impero criminale a Tulsa, ma con il potere arrivano nuovi pericoli. I suoi principali antagonisti saranno ora i Dunmire, una famiglia dell'alta società con un passato influente e regole tutte proprie. Questo nuovo scontro porterà il protagonista a lottare con ogni mezzo per difendere ciò che ha costruito e proteggere chi gli è vicino.

Nel cast tornano i volti noti di Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike “Cash Flo” Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach e James Russo, con Garrett Hedlund e Dana Delany.

L'arrivo di Samuel L. Jackson e lo spin-off

C'è molta curiosità sulla guest star Samuel L. Jackson che apparirà in più episodi nei panni di un vecchio compagno di prigione di Dwight, inviato a Tulsa per ucciderlo. Tuttavia, anziché portare a termine la missione, finirà per restare affascinato dal nuovo impero criminale dell'amico. Questo personaggio sarà il protagonista dello spin-off NOLA King, già confermato da Paramount+ e in fase di pre-produzione, con le riprese previste per l'inizio del 2026.