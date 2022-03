True Detective: La stagione 4 in lavorazione a HBO, con Barry Jenkins

News Serie TV

La quarta potrebbe essere la prima stagione del crime drama antologico ambientata fuori dagli Stati Uniti.

Se speravate in un nuovo caso per True Detective, potreste essere stati accontentati. A tre anni dall'ultima volta, la rete americana HBO ha avviato lo sviluppo di una quarta stagione dell'acclamato crime drama antologico, intitolata provvisoriamente True Detective: Night Country. Secondo Variety, il progetto non sta coinvolgendo l'ideatore della serie Nic Pizzolatto, ma Barry Jenkins, il premio Oscar per Moonlight in tv di recente all'opera nella miniserie La ferrovia sotterranea.

True Detective: Night Country, i primi dettagli della stagione 4

Di True Detective: Night Country sappiamo per ora che sarà scritta e in parte diretta da Issá Lopez (Tigers Are Not Afraid). La sceneggiatrice e regista messicana ne sarà anche la produttrice esecutiva con Jenkins. Al nuovo caso indagheranno due personaggi femminili, mentre come ambientazione è stata scelta per la prima volta una regione non statunitense, l'Artide, dove la notte può durare più di 24 ore.

Le precedenti stagioni di True Detective (in Italia tutte disponibili in streaming su NOW) e in particolare la prima sono state un successo internazionale di pubblico e critica. La stagione inaugurale, in onda nel 2014 e incentrata sulla lunga caccia a un serial killer della Louisiana, ha coinvolto Woody Harrelson e Matthew McConaughey, entrambi poi nominati all'Emmy. Nella seconda, sull'omicidio di un politico nella Contea di Los Angeles, la meno apprezzata delle tre, hanno recitato l'anno successivo Colin Farrell, Vince Vaughn e Rachel McAdams. La terza, ambientata in Arkansas e incentrata sulla scomparsa di due fratellini, ha coinvolto invece Mahershala Ali e Stephen Dorff.