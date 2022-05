True Detective: Jodie Foster protagonista della stagione 4

News Serie TV

Svelata anche l'ambientazione del prossimo caso: le gelide regioni artiche dell'Alaska.

Forse avevate perso le speranze, vi sembrerà incredibile, ma è tutto vero: non solo la quarta stagione di True Detective è ufficialmente sui binari e procede spedita, ora sappiamo anche chi ne sarà la protagonista. Una delle due, almeno. Jodie Foster, premio Oscar per Il silenzio degli innocenti e Sotto accusa, ha firmato con HBO per vestire i panni della detective nel prossimo caso dell'acclamato crime drama antologico.

True Detective 4: Il nuovo caso

Secondo The Hollywood Reporter, la quarta stagione - il cui titolo sarà True Detective: Night Country - sarà ambientata nelle gelide regioni artiche dell'Alaska. Quando la lunga notte d'inverno scene su Ennis, i sei uomini che gestiscono la locale stazione di ricerca svaniscono senza lasciare traccia di sé. La detective Liz Danvers (Foster) e la collega Evangeline Navarro dovranno affrontare l'oscurità dentro di loro e scavare nelle terribili verità sepolte sotto il giaccio perenne.

Come annunciato precedentemente, Night Country non sta coinvolgendo creativamente l'ideatore di True Detective e sceneggiatore o co-sceneggiatore di tutti i precedenti episodi Nic Pizzolatto, il quale però continuerà a esserne il produttore esecutivo. La quarta stagione porta invece la firma di Barry Jenkins, premio Oscar per Moonlight, in tv già dietro le quinte della pluripremiata La ferrovia sotterranea. Lui ne ha scritto le sceneggiature con Issa López e Alan Page Arriaga (Shining Girls), e affiancherà Pizzolatto alla produzione esecutiva insieme con Foster.

True Detective: Nelle puntate precedenti

L'ultima volta di True Detective in tv risale al 2019. Con Mahershala Ali e Stephen Dorff, la terza stagione ha esplorato il caso della scomparsa di due fratellini in Arkansas. La seconda stagione, la meno apprezzata della serie, ha coinvolto Colin Farrell, Vince Vaughn e Rachel McAdams e si è concentrata sull'omicidio di un politico nella Contea di Los Angeles. Il primo, memorabile ciclo di episodi, con Woody Harrelson e Matthew McConaughey, ha raccontato invece la lunga caccia a un serial killer della Louisiana.