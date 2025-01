True Detective, 11 anni e non sentirli: Tutti gli episodi del crime drama rivoluzionario sono su Sky e NOW

News Serie TV

A un anno esatto dall'arrivo in tv di Night Country, ripercorriamo la storia e il successo del crime drama antologico.

Questo vi farà sentire vecchi, ma sono passati già 11 anni da quella volta in cui, nel gennaio del 2014, True Detective si affacciò al mondo lasciando tutti stupefatti. Sebbene non ci si aspettasse nulla di meno da HBO e da due attori del calibro di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, il crime drama creato da Nic Pizzolatto mostrò subito di essere qualcosa di completamente nuovo, capace di inchiodare davanti agli schermi milioni di spettatori con il suo macabro mistero e di consegnare nuove idee a un genere che sembrava averle esaurite, contribuendo a un'esplosione di antologie crime. In tutti questi anni, la serie ci ha portato in altri luoghi insospettabili al fianco di altri detective sui generis. Nel frattempo le stagioni sono diventate quattro (l'ultima delle quali arrivata esattamente un anno fa) e, nonostante qualche critica dettata da paragoni con l'apparente perfezione del ciclo inaugurale, il suo successo è cresciuto. True Detective è quella serie che non si può non aver visto e che fa sempre piacere rivedere per coglierne nuovi dettagli, nuovi significati. In Italia, tutti gli episodi sono disponibili su Sky e in streaming solo su NOW.

Le quattro stagioni di True Detective

Come serie antologica, ciascuna stagione di True Detective racconta una storia autonoma coinvolgendo un cast sempre diverso. Nella prima McConaughey e Harrelson interpretano Rust Cohle e Marty Hart, due detective le cui vite si intrecciano inesorabilmente nella lunga caccia a un serial killer in Louisiana. Attraverso linee temporali diverse, vengono raccontate le vite e le indagini dei due detective, dal 1995 al 2012, anno in cui il caso viene riaperto quando un nuovo brutale omicidio lascia pensare che la verità possa essere un'altra e che Cohle e Hart stiano nascondendo qualcosa. La seconda, la più controversa, è ambientata in un'immaginaria città nella contea di Los Angeles dove il bizzarro omicidio di un importante politico locale riunisce due detective, un agente di polizia e un criminale di professione, ognuno dei quali deve muoversi in una rete di cospirazione e tradimento. I quattro personaggi principali sono interpretati da Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch e Vince Vaughn.

Mahershala Ali è il protagonista del terzo ciclo di episodi, ambientato nel cuore dell'altopiano d'Ozark, in Arkansas. Interpreta Wayne Hays, un detective consumato dal caso della scomparsa di due bambini, un mistero le cui radici si estendono nel corso di tre decenni (1980, 1990 e 2015). Collegato in modo profondo e preoccupante alla vicenda, Wayne è affiancato nelle indagini da Roland West (Stephen Dorff), un detective la cui carriera è stata influenzata da un crimine sconcertante. La stagione più recente, True Detective: Night Country, porta a Ellis, cittadina mineraria dell'Alaska dove otto ricercatori di una stazione scientifica scompaiono senza lasciare traccia. Il capo della polizia locale Liz Danvers, coadiuvata dall'agente della statale Angie Navarro (interpretate rispettivamente da Jodie Foster, recente vincitrice del Golden Globe come miglior attrice in una mini-serie, e Kali Reis), indaga su un'oscura storia al confine fra interessi economici e leggende locali.

Ci sarà una quinta stagione?

Dopo cinque anni di assenza dagli schermi, True Detective: Night Country ha rinnovato la guida creativa di True Detective con la figura di Issa López, oggi tra le più acclamate a Hollywood. Questa ha riavvicinato la serie al suo simbolismo originale, creando un apparente collegamento con l'acclamata prima stagione, e allo stesso tempo l'ha avvicinata a tematiche più attuali. La risposta del pubblico è stata incontenibile: la migliore da quando la serie è in onda. Il rinnovato successo ha portato al veloce rinnovo per una quinta stagione, che la confermata López ha detto avrà "personaggi diversi", "un'ambientazione diversa" e "una storia diversa” dopo le prime speculazioni sul possibile ritorno di Foster e Reis e dei loro personaggi, aggiungendo che sarà "fantastica... un'avventura completamente diversa".