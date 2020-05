Tredici 4: Trama, cast, anticipazioni e curiosità sulla quarta e ultima stagione

News Serie TV

Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla stagione finale del controverso teen drama di Netflix.

È uno dei teen drama più chiacchierati degli ultimi anni e, dopo tre intense stagioni, si avvia verso la conclusione. Parliamo di Tredici (titolo originale 13 Reasons Why), la provocatoria e accattivante serie di Netflix che si concluderà con la quarta e ultima stagione in uscita il prossimo 5 giugno (di seguito vi anticipiamo qualche immagine diffusa dal servizio di video in streaming in anteprima). Cosa accadrà ai protagonisti, ormai prossimi al diploma, e cosa ci aspetta nell'ultimo ciclo di episodi? Ecco le anticipazioni sulla trama e sul cast, le dichiarazioni dello showrunner Brian Yorker e tutto quello che c'è da sapere su Tredici 4.

Tredici: Dove eravamo rimasti? Il riassunto della terza stagione

La terza stagione, rilasciata da Netflix ad agosto 2019, si è concentrata sulle indagini dopo l'omicidio di Bryce Walker (Justin Prentice). Dopo una serie di depistaggi, un importante cliffhanger ha rivelato la colpevolezza di Jessica (Alisha Boe) e Alex (Miles Heizer), coperti però dagli amici che hanno lasciato venisse accusato per l'assassinio Monty (Timothy Granaderos), poi morto in prigione. Al centro del racconto del terzo ciclo di episodi, inoltre, c'è stata la sparatoria a scuola pianificata da Tyler (Devin Druid) e fortunatamente sventata da Clay (Dylan Minnette) e Tony (Christian Navarro) che, trovato il fucile, hanno cercato di nasconderlo gettandolo nel lago.

Tredici 4: La trama

In Tredici 4 i protagonisti dovranno scendere a patti con la loro coscienza, avendo accusato di omicidio un innocente. Per quelle false accuse, dovranno sicuramente affrontare Winston (Deaken Bluman), che si era molto legato a Monty e che già negli scorsi episodi ha mostrato risentimento. Questa ipotesi è stata confermata anche dallo showrunner della serie Brian Yorker che a Entertainment Weekly ha dichiarato: "Abbiamo visto che Winston è sconvolto dal mondo in cui Monty è stato sfruttato quindi lui svolgerà sicuramente un ruolo importante nella stagione 4. Proverà a scoprire cosa è realmente accaduto e, a modo suo, otterrà una sorta di giustizia per Monty, con cui ha avuto una relazione fugace ma che per lui è stato molto importante". Nella stagione finale, composta da 10 episodi (tre in meno rispetto ai canonici tredici delle stagioni precedenti), i ragazzi dell'ultimo anno della Liberty High School si preparano per il diploma. Ma, come recita la sinossi ufficiale, "prima di dirsi addio, devono tenere nascosto un pericoloso segreto e prendere decisioni dolorose che potrebbero cambiare le loro vite per sempre". Le cose non saranno facili neppure per Clay e Tony. "Altre persone, come lo sceriffo Diaz, verranno a sapere dei fucili e vorranno saperne di più. Altri si chiederanno se la versione ufficiale dell'omicidio raccontata dai ragazzi sia la vera storia e faranno pressione su di loro minacciando il loro segreto", ha anticipato lo showrunner.

La salute mentale di Clay al centro del racconto

Come potranno i protagonisti reggere il peso di così tanti segreti e sopravvivere fuggendo dal loro passato? È questa, ha detto Yorker, una delle domande più scottanti a cui la quarta stagione darà una risposta. Non è un caso, infatti, che un nuovo ruolo decisivo sia stato affidato a Gary Sinise, che interpreterà il terapista di Clay. "La salute mentale di Clay è un tema molto centrale nella stagione. Come potrà elaborare tutto ciò che ha passato e i segreti che sta conservando senza danneggiare la sua salute mentale?", ha anticipato lo sceneggiatore.

Tredici 4: Sarà davvero un finale?

Altri dettagli sulla trama sono tenuti ancora segreti ma possiamo sperare in un finale conclusivo, definitivo e anche particolarmente lungo, come ha assicurato Yorker. "Quando è stato chiaro che avremmo potuto produrre più di una stagione, ho subito pensato che quattro fosse il numero perfetto.Sono sempre un po' perplesso dalle serie adolescenziali che vanno oltre le quattro stagioni perché il liceo dura quattro anni. Portare questi personaggi fino al diploma e poi lasciarli alla loro vita sembrava il giusto finale", ha spiegato dicendo di non essere interessato a lavorare su un eventuale spin-off che segua i protagonisti durante o dopo gli anni del college. Nonostante sia nata come serie particolarmente cupa, il messaggio che Tredici vuole lasciare è un messaggio di speranza. "Abbiamo voluto chiudere la serie dando speranza ma abbiamo anche voluto che fosse una speranza guadagnata e non forzata, coerente con quanto accaduto prima. Insieme alla speranza, c'è lo spirito di sopravvivenza. Tutto sta nella nostra capacità di superare i momenti difficili e rimanere in vita per tutte le cose positive che la vita ha in serbo per noi. Hannah Baker non è stata in grado di farlo ma abbiamo voluto concludere la serie mostrando che gli altri personaggi possono farcela: dimostrare che si può affrontare l'oscurità e uscirne vincitori. È questo ciò che volevamo mostrare e penso che ci siamo riusciti", ha concluso lo showrunner.

Il cast della quarta stagione

Per annunciare la quarta stagione, Netflix ha diffuso un commovente video dietro le quinte (lo vedete in basso) che mostra gli ultimi momenti degli attori sul set e attorno al tavolo di lettura. Nella clip appaiono sia Justin Prentice che Timothy Granaderos, i cui personaggi, Bryce e Monty, nella storia sono morti. Un tale dettaglio fa pensare che gli attori torneranno, probabilmente via flashback, come già accaduto in passato in Tredici. Oltre a loro, nell'ultima stagione rivedremo sicuramente Dylan Minnette nel ruolo di Clay Jensen, Christian Navarro nel ruolo di Tony Padilla, Alisha Boe nei panni di Jessica Davis, Brandon Flynn in quelli di Justin Foley, Ross Butler nel ruolo di Zach Dempsey, Devin Druid nel ruolo di Tyler Down, Grace Saif nel ruolo di Ani Achola, Josh Hamilton nel ruolo del signor Jensen, Amy Hargreaves nel ruolo di Lainie Jensen e Miles Heizer nel ruolo di Alex Standall. Oltre ai protagonisti già noti, nel quarto ciclo di episodi vedremo nuovi volti: il già citato Gary Sinise (CSI: NY) interpreterà un terapista che aiuterà Clay a sentirsi meglio, mentre Jan Luis Castellanos (Runaways) sarà il capitano carismatico, aggressivo e ferocemente leale di una squadra di football che si ritrova divisa mentre cerca di dare un senso alla perdita di un proprio membro.