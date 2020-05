Tredici: Un commovente video del cast annuncia la data dell'ultima stagione

News Serie TV

Il quarto ciclo di episodi del controverso teen drama arriva su Netflix il 5 giugno.

Per il cast di Tredici, è arrivato il momento di ascoltare l'ultima audiocassetta. Nove mesi dopo aver annunciato la quarta e ultima stagione, Netflix fissa una data: il teen drama tornerà in streaming il prossimo 5 giugno. Lo svela un commovente video dietro le quinte che mostra gli ultimi momenti degli attori sul set e attorno al tavolo di lettura.





Le anticipazioni sulla quarta stagione di Tredici

Nella stagione finale, composta da 10 episodi, i ragazzi dell'ultimo anno della Liberty High School si preparano per il diploma. Ma - come recita la sinossi ufficiale dei nuovi episodi - prima di salutarsi, dovranno mantenere un pericoloso segreto e contfrontarsi con scelte difficili che potrebbero cambiare il loro futuro per sempre. Oltre ai protagonisti già noti, nel quarto ciclo di episodi vedremo nuovi volti: Gary Sinise (CSI: NY) interpreterà un terapista che aiuterà Clay (Dylan Minnette) a sentirsi meglio, mentre Jan Luis Castellanos (Runaways) sarà il capitano carismatico, aggressivo e ferocemente leale di una squadra di football che si ritrova divisa mentre cerca di dare un senso alla perdita di un proprio membro.