Tredici 3: Grace Saif si cancella dai social dopo le critiche al suo personaggio

Timothy Granaderos e altri membri del cast hanno difeso l'amica e collega dai numerosi attacchi ricevuti nei giorni scorsi.

Le numerose critiche alla terza stagione di Tredici si sono concentrate in particolar modo sul personaggio di Ani Achola, che è stato scelto come nuova voce narrante in sostituzione di Hannah Baker (Katherine Langford). Alcuni fan della serie di Netflix lo hanno disprezzato al punto tale da bersagliare addirittura l'attrice che lo ha interpretato, Grace Saif, costringendola a cancellarsi da Instagram e da Twitter.

Dopo l'uscita del nuovo ciclo di episodi, l'attrice aveva deciso di rendere pubblici i suoi account social, ma avendo ricevuto tantissimi commenti negativi, alcuni dei quali indirizzati più a lei che al suo personaggio, ha scelto di eliminare tutte le foto da Instagram e di bloccare il suo account su Twitter. Timothy Granaderos, che nella serie interpreta Monty, ha voluto prendere le sue difese:

"Ciao a tutti, solo un promemoria", ha scritto su Instagram: "Che vi piaccia o no un personaggio in una serie fittizia, ricordate per favore c'è sempre un* talentuos* e bellissim* interprete a dare vita alle parole scritte su carta. Uno dei temi portanti della nostra serie è il rispetto nei confronti degli altri. Ho letto parecchi commenti negativi online, riguardanti l'inserimento di un nuovo personaggio. Siete tutti molto appassionati e vi amiamo per questo, ma VI PREGO cercate di essere gentili e di rispettare il lavoro di un talentuoso interprete su un personaggio".

Alisha Boe (Jessica), ha condiviso il post di Timothy sulle sue storie, aggiungendo: "Per ricordarvi cortesemente che siamo attori che interpretano personaggi fittizi... siamo una famiglia". Anche Anne Winters (Chloe), in un'intervista con People, ha voluto elogiare l'amica e collega: “Credo che il suo personaggio sia stato molto importante in questa stagione, perché c'era bisogno di qualcuno che conoscesse l'altro lato di Bryce. E non avremmo potuto vederlo, se non ci fosse stato un nuovo personaggio accanto a lui. Ani è perfetta e Grace, che la interpreta, è la ragazza più dolce che conosca. Onestamente non ci siamo sentite né viste di recente, ma spero che stia bene".

Per il momento Grace Saif non ha rilasciato alcun commento, ma speriamo che l'appello dei suoi compagni ricordi agli spettatori che, se hanno apprezzato questa serie, è anche perché mostra quanto dolore si possa causare con le parole, oltre che con le azioni.