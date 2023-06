Tour de France: sulla scia dei campioni, ecco il trailer italiano ufficiale della docuserie Netflix

News Serie TV

Otto episodi che racconteranno scena e retroscena della gara ciclistica più famosa e seguita del mondo. Ecco il trailer italiano ufficiale di Tour de France: sulla scia dei campioni.

Disputatosi per la prima volta nel 1903, il Tour de France è la gara ciclistica più famosa e seguita del mondo, nonché il più importante dei tre Grandi Giri (ci sono anche il Giro d'Italia e la Vuelta di Spagna). Potenza della grandeur francese, forse, ma tant'è.

Il Tour 2023, quello della sua centodecima edizione avrà inizio il prossimo 1º luglio (partenza a Bilbao, nei Paesi Baschi) e si concluderà il 23 dello stesso mese, come da tradizione, sugli Champs Élysées a Parigi.

I grandi favoriti sono gli stessi che si sono disputati la maglia gialla lo scorso anno: lo sloveno Tadej Pogacar, che nel 2022 finì dietro al grande rivale, il danese Jonas Vingegaard. Ma chissà che il Tour, nei corso dei suoi 3404 kilometri di percorso, non possa riservare qualche inattesa sopresa.

Intanto, nel mese che rimane da qui all'inizio della gara nota anche come La Grand Boucle, gli appassionati di ciclismo o i curiosi che desiderano saperne di più prima del via possono rivolgersi a Netflix, dove l'8 giugno debutterà in streaming la docuserie in otto episodi intitolata Tour de France: sulla scia dei campioni, che racconterà scena e retroscena di questa gara leggendaria. Una docuserie che "segue da vicino tutti i partecipanti del Tour, dai corridori ai team manager, per capire come funziona veramente la gara diventata un vero simbolo internazionale e trasmessa in 190 territori. Saranno rivelati i retroscena di sette iconiche squadre dalla fase preparativa fino al traguardo a Parigi: AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, BORA-hansgrohe, Jumbo-Visma e Quick-Step Alpha Vinyl".

Prima di lasciarsi al trailer italiano ufficiale di Tour de France: sulla scia dei campioni, permettetemi un consiglio, legato al Tour, alla sua storia, al ciclismo e alla sua epica, ma soprattutto alla grande letteratura: prima o durante l'edizione 2023 del giro francese, regalatevi la lettura di quel libro meraviglioso che è "La fiamma rossa. Storie e strade dei miei tour", scritto da Gianni Mura, uno che definirlo giornalista sportivo è dire tutto e dire niente di lui, perché è stato il primo ai massimi livelli, ma è anche stato uno scrittore e un uomo straordinario. Lo pubblica Minimum Fax.

Ma ora, il trailer di Tour de France: sulla scia dei campioni: