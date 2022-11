Torna La casa di carta: Corea, data e teaser trailer della Parte 2

News Serie TV

Il remake della popolare serie spagnola tornerà in streaming su Netflix a dicembre.

Netflix è pronta a mostrare i prossimi sviluppi dell'ingente rapina del Professore e della sua banda alla Zecca Unificata della Corea. I nuovi episodi della serie sudcoreana La casa di carta: Corea, di fatto la Parte 2 come la definisce il servizio streaming dopo il capitolo introduttivo mostrato a giugno, saranno disponibili tra pochissimo, il 9 dicembre. Per l'occasione ne è stato diffuso un nuovo teaser trailer.





A proposito de La casa di carta: Corea

Remake del popolarissimo heist drama spagnolo La casa di carta, La casa di carta: Corea immagina una penisola coreana prossima a una riunificazione pacifica dopo quasi 80 anni di divisione tra Nord e Sud. Mentre fervono i preparativi per introdurre una nuova valuta unificata, un intelligente stratega noto come il Professore (interpretato dal Yoo Ji-tae) mette insieme un gruppo eterogeneo di ladri provenienti dalle due Coree per rubare la nuova moneta direttamente dalla zecca. Ma, indipendentemente dal suo piano ben elaborato, farlo e poi dileguarsi in mezzo al caos non si rivelerà semplice come pensavano.

La seconda parte si compone di altri 6 episodi, tutti diretti da Kim Hong-Sun. Il teaser trailer mostra la banda della maschera di Hahoe seguire il piano del Professore e ritrovarsi alle strette mentre tutto sembra andare all'aria e le autorità sono sempre più vicine. "Farò sapere al mondo chi sono i veri ladri", promette il Professore. Hanno un'ultima possibilità per fuggire, ma come ci tiene a far sapere l'agente Seon Woo-jin (Kim Yunjin), "la vera negoziazione è appena cominciata".