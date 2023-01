Tony e Ziva tornano in NCIS? Il messaggio criptico di Michael Weatherly

News Serie TV

Il procedurale di successo tornerà in onda su Rai 2 con i nuovi episodi il 13 gennaio.

Il 2023 potrebbe avere in serbo qualcosa di grandioso per i fan di NCIS, un momento che attendevano da molto tempo. Con un messaggio condiviso su Twitter il primo dell'anno, l'ex star Michael Weatherly ha stuzzicato sul ritorno del suo personaggio, Anthony 'Tony' DiNozzo, nel procedurale di CBS, possibilmente insieme con la sua dolce metà, la Ziva David di Cote de Pablo.

Tony e Ziva tornano in NCIS? Il messaggio di Michael Weatherly

Tutto è cominciato con un video pubblicato dallo stesso Weatherly: una riflessione sull'anno lasciato alle spalle e il nuovo appena cominciato. Puntualissimo, un fan di NCIS si è messo in mezzo esprimendo il desiderio condiviso di rivedere Tony e Ziva riuniti. E la risposta dell'attore non si è fatta attendere: "Rimani sintonizzato... perché questo potrebbe essere un anno interessante per 'momenti' del genere".

Weatherly ha lasciato il cast di NCIS nella primavera del 2016. Scoperto di avere avuto una figlia da Ziva, Tony aveva deciso di lasciare la squadra per occuparsi di lei dopo l'apparente morte della madre in un'esplosione. Tre stagioni dopo si era scoperto che Ziva in realtà è viva, e dopo un suo breve ritorno nella serie, aveva raggiunto la sua amata Parigi dove riunirsi con Tony e la figlia Tali.

"Mi manca quel particolare cameratismo. Mi mancano le persone e i sorrisi, le risate", aveva dichiarato in precedenza Weatherly a TVLine parlando dei suoi giorni in NCIS. Ma aveva aggiunto: "Sono molto soddisfatto della mia esperienza in NCIS. Si è chiuso un cerchio e mi sono sentito pronto per andare avanti". All'epoca in cui lo disse era il protagonista di Bull, una serie terminata lo scorso maggio dopo sei stagioni. Lo stesso sito, prima della ventesima stagione attualmente in onda (in Italia su Rai 2 dal 13 gennaio), aveva chiesto allo showrunner Steven D. Binder se ci fossero piani per far tornare DiNozzo. La sua risposta era stata: "Non sarebbe fantastico?".