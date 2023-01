Tomb Raider: Una serie tv basata sul videogame in sviluppo a Prime Video

News Serie TV

Il progetto è in mano alla vincitrice di tre Emmy Phoebe Waller-Bridge.

Il recente successo di The Last of Us potrebbe aprire una nuova era per il piccolo schermo in cui i videogame sono i nuovi fumetti: una fonte pressoché inesauribile di storie e idee. E Prime Video è una realtà che potrebbe fare la differenza. Già impegnato sugli adattamenti di Fallout, God of War e a quanto pare anche Mass Effect, il servizio streaming sta collaborando con la pluripremiata ideatrice di Fleabag e Killing Eve Phoebe Waller-Bridge allo sviluppo di una serie tv basata su Tomb Raider, la popolare serie di videogame con protagonista l'avventurosa archeologa Lara Croft.

Tomb Raider: Una serie tv in sviluppo a Prime Video

L'indiscrezione arriva da The Hollywood Reporter, secondo il quale Waller-Bridge è al lavoro sulla sceneggiatura e ne sarà la produttrice esecutiva, mentre non è previsto un suo coinvolgimento come attrice. Il team di produzione include anche Ryan Andolina e Amanda Greenblatt, due ex figure di spicco di Amazon che di recente hanno lanciato una propria casa di produzione, oltre a Dmitri M. Johnson (Sonic).

Al momento nessuna parola sull'attrice che interpreterà la protagonista, Lara Croft, un'archeologa e ricca avventuriera inglese abile nell'azione e nell'uso delle armi contro avversari reali o fantastici. Famosa è la versione interpretata da Angelina Jolie nell'adattamento cinematografico del 2001 Lara Croft: Tomb Raider e nel successivo Tomb Raider: La culla della vita. Il premio Oscar Alicia Vikander le è succeduta nel reboot del 2018 Tomb Raider. Di quel film era previsto un sequel, ma è stato cancellato lo scorso luglio. Inoltre, Hayley Atwell (Agent Carter) sarà la voce di Lara di un imminente anime di Netflix ambientato dopo gli eventi della seconda serie di videogame.