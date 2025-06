Tim Burton al Giffoni Film Festival: Presenterà la seconda stagione di Mercoledì

News Serie TV

Il 25 luglio Tim Burton incontrerà i giovani giurati della 55esima edizione del Giffoni Film Festival, in occasione dell'uscita della seconda stagione di Mercoledì in arrivo due parti il 6 agosto e il 3 settembre su Netflix.

Il Giffoni Film Festival si trasfomerà nella Nevermore Academy per un giorno? Il festival del cinema dedicato ai più giovani ospiterà una star che non ha bisogno di presentazioni: Tim Burton. L'amato regista di successi come Edward mani di forbice e Beetlejuice tornerà in Italia e lo farà in grande stile in una delle cornici più prestigiose. Venerdì 25 luglio sarà ospite della 55esima edizione del festival e incontrerà i giovani giurati in occasione dell'uscita della seconda stagione di Mercoledì, disponibile su Netflix in due parti (la prima dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre).

Mercoledì 2: Le anticipazioni della prossima stagione

Dopo il successo planetario della prima stagione, Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, torna tra i corridoi gotici della Nevermore Academy. Ma cosa ci aspetta? La giovane Addams si troverà di fronte a nuovi nemici, sfide imprevedibili e alleanze inaspettate e dovrà affrontare un altro anno di caos affascinante, giocando con il confine tra oscurità e ironia. Con la sua intelligenza tagliente e lo sguardo imperturbabile, si troverà coinvolta in un nuovo e inquietante mistero soprannaturale.

Mercoledì 2: Il nuovo preside della Nevermore Academy ci dà il benvenuto in una clip Leggi anche

Tim Burton ha diretto quattro episodi degli otto di questa nuova stagione, affiancato da una squadra creativa guidata dagli showrunner Alfred Gough e Miles Millar. Alla regia lo hanno affiancato Paco Cabezas e Angela Robinson. Nel cast della nuova stagione ci sono tanti nuovi nomi e diversi graditi ritorni: Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Billie Piper, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Fred Armisen e Joanna Lumley sono solo alcuni.

Tim Burton al Giffoni Film Festival 2025

Il legame tra Tim Burton e il nostro Paese è davvero privilegiato. Il regista, infatti, torna in Italia dopo essere stato ospite del Lucca Comics and Games per l'uscita della prima stagione della serie. Già in quell'occasione era stato accolto calorosamente da oltre 8mila fan e aveva introdotto al pubblico la serie che ancora non era diventata il fenomeno che conosciamo oggi (attualmente è la serie in lingua inglese più vista a livello globale).

La 55esima edizione del Giffoni Film Festival si svolgerà dal 17 al 26 luglio e accoglierà oltre cinquemila giurati provenienti da trenta Paesi. Il programma prevede venti eventi tra anteprime e incontri speciali, più di cento ospiti italiani e internazionali e dieci showcase musicali con gli artisti più amati dal pubblico. Il tema scelto per l'edizione 2025 del Giffoni Film Festrival è Becoming Human, un invito a esplorare l'umanità in tutte le sue sfumature, perfettamente in linea con la sensibilità e la visione artistica di Burton.

Foto: Steve Schofield