Mercoledì 2: Il nuovo preside della Nevermore Academy ci dà il benvenuto in una clip

La seconda stagione di Mercoledì arriverà su Netflix in due parti il 6 agosto e il 3 settembre: in una nuova clip il preside Barry Dort, interpretato da Steve Buscemi, ci fa conoscere la scuola e svela cosa è cambiato rispetto alla prima stagione.

La Nevermore Academy ha un nuovo preside ed è arrivato il momento di conoscerlo. In attesa dell'uscita della seconda stagione di Mercoledì, prevista su Netflix in due parti (la prima dal 6 agosto, la seconda dal 3 settembre), è stata diffusa una nuova clip promozionale che introduce i preside Barry Dort, interpretato da Steve Buscemi. Con uno stile eccentrico e una visione decisamente più radicale rispetto a chi l'ha preceduto (la Larissa Weems di Gwendoline Christie), Dort si presenta come il simbolo della nuova era della scuola per reietti.

Nuovo Trailer ITA: Stagione 2 - "Frequenta la Nevermore Academy con Mercoledì Addams", nuovo trailer italiano della serie di Tim Burton - HD

Mercoledì 2: Un nuovo corso per la Nevermore

Nella clip il preside Dort si rivolge direttamente agli studenti (e a noi spettatori) dichiarando con tono deciso: "La disgustosa devozione della preside Weems alla normalità è stata un disastro, ma io mi godo ogni opportunità per rimediare ai suoi errori". È chiaro che il preside Dort vuole decisamente tagliare i ponti con il passato. La Nevermore, sotto la sua guida, abbraccia pienamente l'orgoglio reietto e promette un ambiente dove ognuno potrà sviluppare i propri poteri senza limitazioni. La clip promozionale si conclude con un invito particolare nella descrizione: visitando il sito NevermoreAcademy.com è possibile fare un breve test di ammissione e candidarsi virtualmente alla scuola. Un modo originale per coinvolgere i fan e immergerli nel mondo elettrizzante di Mercoledì.

I poteri del preside Dort

La clip, tra le altre cose, svela anche un dettaglio affascinante: Barry Dort possiede il potere della pirocinesi. Le sue dita, letteralmente infiammabili, lo collocano tra i più potenti e potenzialmente pericolosi personaggi del mondo di Mercoledì. Steve Buscemi, attore già noto per ruoli famosi in Boardwalk Empire e Le Iene, porta nella serie un'energia nuova. I creatori Alfred Gough e Miles Millar, parlando con Tudum, hanno descritto il suo personaggio come "il signor Nevermore" per eccellenza: cappellino con logo della scuola, abiti viola e una devozione estrema alla missione educativa della scuola, che ora punta tutto sulla valorizzazione delle doti fuori dal comune.

La trama della seconda stagione di Mercoledì

Nella seconda stagione, Mercoledì (Jenna Ortega) non sarà sola. Faranno il loro ingresso a Nevermore anche altri membri della Famiglia Addams: il fratellino Pugsley (Isaac Ordonez), alle prese con il suo primo anno alla scuola, e i genitori Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez (Luis Guzmán), sempre più presenti nel quotidiano della figlia (non sempre secondo la sua volontà). Ma naturalmente, non sarebbe Mercoledì senza un mistero da risolvere. Dopo gli eventi della stagione precedente, la scuola ha riaperto con nuovi docenti, nuovi poteri nuovi segreti. In questa stagione la giovane Addams deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.