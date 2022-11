Thor "tradisce" Loki: Chris Hemsworth ammette di non essere riuscito a finire di vedere la serie

News Serie TV

Il Thor del MCU Chris Hemsworth ha detto di aver visto ben poco della serie di Disney+ con protagonista il collega Tom Hiddleston: ma si è giustificato con un'ottima motivazione.

Quando a tradirti è addirittura tuo "fratello", probabilmente brucia più del solito. Ci mettiamo nei panni di Tom Hiddleston che, a quanto pare, dovrà incassare un brutto colpo: Chris Hemsworth, il biondissimo interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe, non è riuscito a vedere tutti gli episodi della serie Loki, dove Hiddleston è tornato - stavolta da protagonista - nei panni del dio dell'inganno, fratello di Thor. Lo ha confessato lo stesso Hemsworth ospite del podcast Happy Sad Confused.

Loki: Dove eravamo rimasti

In Loki, che tornerà il prossimo anno su Disney+ con la seconda stagione, Tom Hiddleson è tornato nei panni dell'omonimo dio dell'inganno che aveva interpretato precedentemente nel MCU. All'indomani degli importanti eventi di Avengers: Endgame, Loki si è messo in un mare di guai con l'agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority), l'autorità che monitora il multiverso e può sfoltire le linee temporali se ritenute troppo pericolose. Alla fine è venuto a conoscenza dell'esistenza del multiverso, si è trovato faccia a faccia con Colui he rimane e ha intravisto le conseguenze dello scatenato Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), un personaggio chiave che rivedremo come antagonista principale in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Chris Hemsworth non ha visto tutta la serie Loki: Ecco perché

Loki, la terza serie del MCU dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, è stata uno dei capisaldi della Fase 4. Molto apprezzata dai fan e con 2,5 milioni di utenti coinvolti nei primi cinque giorni dall'uscita, è tuttora lo show Marvel più popolare su Disney+. Purtroppo, però, tra i fan della serie non c'è Chris Hemsworth, il quale ha ammesso di aver visto solo un episodio dei 6 che compongono la prima stagione. L'interprete di Thor, tuttavia, è un uomo molto impegnato e ha dei buoni motivi. Ha spiegato:

Penso di aver visto un episodio di Loki e ho pensato, 'Oh, che bello...'. Sai, ho tre figli. Ho tre figli e... sono sempre in giro. No, non ho visto niente. Non è perché non voglio. È solo che non ho avuto tempo.

Le strade di Loki e Thor si incroceranno di nuovo?

Al momento i destini di Thor e Loki sembrano distanti. Nella Fase 5 del MCU, però, le loro strade potrebbero incrociarsi di nuovo. O almeno, ai tempi del multiverso, potrebbero farlo in una delle tante linee temporali. I fratelli Asgardiani potrebbero ritrovarsi già nella linea temporale sacra nella seconda stagione di Loki, ma è solo un'ipotesi. Più probabilmente la grande reunion avverrà nei film Avengers: The Kang Dynasty o Avengers: Secret Wars dove gli Avengers si riuniranno ancora una volta per combattere contro un cattivo comune.