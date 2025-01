This is Us, il dramma di Milo Ventimiglia e Mandy Moore: Perdono le loro case negli incendi proprio come nella serie

News Serie TV

Gli ex protagonisti di This is Us si sono trovati, purtroppo, in una situazione simile a quella che hanno vissuto i loro personaggi, Jack e Rebecca Pearson. Ventimiglia: "Non mi sfugge il parallelismo".

A volte la vita imita l'arte e lo fa anche in circostanze tragiche. Ai fan di This is Us non sono sfuggite le analogie tra ciò che è accaduto in questi giorni agli attori della serie Milo Ventimiglia e Mandy Moore e quanto hanno passato i loro personaggi nella serie. Proprio come Jack e Rebecca Pearson, infatti, i due attori hanno perso le loro case di famiglia in un incendio. I roghi in questione sono quelli che negli ultimi giorni hanno interessato una vastissima area della contea di Los Angeles, in California, toccando anche i quartieri dove risiedono diversi vip. Il fuoco non ha risparmiato le ville di Ventimiglia e Moore, rispettivamente a Malibu e ad Altadena, che sono andate distrutte. E anche se le circostanze della tragedia (e per fortuna gli esiti) sono ben diversi da quelli di This is Us, lo stesso Ventimiglia ha riconosciuto i parallelismi tra vita reale e serie tv, come ha detto in un'intervista a CBS Evening News.

Incendi a Los Angeles: Il racconto di Milo Ventimiglia

Milo Ventimiglia ha raccontato che lui e sua moglie Jarah Mariano, incinta di 9 mesi, hanno dovuto lasciare velocemente la loro villa di Malibu che successivamente hanno visto bruciare in diretta tramite i video delle videocamere di sorveglianza. "C'è un momento di shock in cui dici, 'Questo è reale e sta succedendo', e poi a un certo punto spegni le immagini della telecamera. A cosa serve continuare a guardare? In un certo senso abbiamo accettato la perdita", ha detto Ventimiglia. Insieme alla moglie ha cercato di prendere quante più cose possibile prima di evacuare, ma i mobili della cameretta e anche la culla del loro futuro bambino sono stati ridotti in cenere. Notando i parallelismi con l''ncendio di This Is Us che ha raso al suolo la casa dei Pearson, l'interprete di Jack Pearson ha osservato: "Non mi sfugge che la vita imiti l'arte". Per fortuna, a differenza di Jack, l'attore ne è uscito illeso. Guardando al futuro, ha concluso: "Abbiamo buoni amici e brave persone con cui lavoriamo, e ce la caveremo. Moglie, bambino e cane sono le cose più importanti".

Mandy Moore: "Casa per lo più intatta, ma non vivibile"

Intanto su Instagram l'ex co-star Mandy Moore ha documentato la situazione postando alcune foto di casa sua dopo l'incendio. Dopo che lei e la sua famiglia (suo marito, il musicista Taylor Goldsmith, e i loro tre bambini - proprio come i "big three" di This is Us) erano stati evacuati martedì sera, l'attrice è tornata ad Altadena e ha trovato gran parte della sua villa distrutta. "Miracolosamente, la parte principale della nostra casa è ancora in piedi. Per ora. Non è vivibile ma è per lo più intatta", ha scritto l'attrice sentendosi comunque grata per essere viva. Ha rivelato di provare "uno strano senso di colpa [da sopravvissuta]" perché "tutti quelli che conosciamo hanno perso tutto. Ogni casa sulla nostra strada è sparita. I miei suoceri. Mio fratello e mia cognata, a 6 settimane dall'accoglienza del loro primo bambino. I nostri migliori amici". "Amiamo questa comunità e faremo tutto il possibile per aiutare a ricostruirla e supportarla. Grazie a tutti per averci contattato e offerto il vostro aiuto. Altadena è forte", ha concluso.