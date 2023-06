The Witcher: La showrunner assicura che la stagione 3 sarà più fedele ai romanzi

News Serie TV

Tratta dalla saga letteraria di Andrzej Sapkowski, The Witcher tornerà a breve su Netflix con la terza stagione e la showrunner ha assicurato che questa volta sarà più fedele ai romanzi.

Si avvicina sempre più il ritorno di Geralt di Rivia su Netflix e la showrunner Lauren Schmidt-Hissrich ha una promessa da comunicare al pubblico: la terza stagione di The Witcher sarà molto più fedele ai romanzi rispetto alle precedenti. La Serie TV, infatti, si basa sulla saga letteraria creata da Andrzej Sapkowski. Geralt di Rivia ha le fattezze di Henry Cavill, almeno fino alla fine della terza stagione. Dalla quarta, il personaggio subirà un recasting già annunciato prontamente con l'arrivo di Liam Hemsworth. Nonostante la decisione abbia diviso il pubblico della serie, la showrunner ha garantito che il nuovo ciclo di episodi cercherà di rispettare di più quanto narrato nel romanzo Il tempo della guerra.

The Witcher 3: Trailer Ufficiale Italiano: The Witcher 3: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix con Henry Cavill - HD

The Witcher 3: La showrunner promette più coerenza con i romanzi per i nuovi episodi

Henry Cavill interpreterà Geralt di Rivia per l'ultima volta nella terza stagione, in streaming dal 29 giugno con i primi cinque e episodi e dal 27 luglio con i restanti tre, per poi lasciare il posto a Liam Hemsworth. E, a detta della showrunner, rispetto alle precedenti due stagioni, la prossima rispecchierà più fedelmente quanto narrato nella saga letteraria, facendo affidamento su Il tempo della guerra. Lauren Schmidt-Hissrich ha garantito questo passaggio ai microfoni di Collider, durante un press tour sul set, ma al tempo stesso ha precisato che, pur essendo aperta alle critiche, ogni adattamento televisivo o cinematografico ha bisogno di effettuare qualche modifica rispetto alla saga letteraria di riferimento.

La verità è che ovviamente partiamo sempre dai libri. Ma nelle interviste parlo molto del fatto che non puoi passare direttamente da una pagina allo schermo. E quindi quello che cerchiamo di fare e di cui ho sempre parlato con Sapkowski è mantenere lo stesso tono dei libri. E penso che fintanto che lo facciamo, fintanto che cerchiamo di investire in quelle storie nel modo in cui voleva raccontarle, con una famiglia che si riunisce, mi sento in un territorio sicuro.

Leggi anche The Witcher: Henry Cavill e Anya Chalotra hanno chiesto dei cambiamenti per Yennefer e Geralt

Nel corso dell'intervista, la showrunner ha affrontato anche le critiche mosse dai fan in merito ai cambiamenti apportati alla seconda stagione, a detta di Lauren Schmidt-Hissrich inevitabili a causa della mancanza d'azione nel romanzo.

La seconda stagione ovviamente ha attirato molte polemiche in merito ai cambiamenti. Naturalmente io sono di parte, però capisco. Ho pensato che Il sangue degli Elfi fosse incredibilmente difficile da adattare, perché non c'era grande azione. E per quanto tu possa cercare di ragionare con gli amanti dei libri, spiegando che avrebbe potuto essere ugualmente bello, in realtà penso che in otto episodi sarebbe stato tutto troppo lento e avrebbe causato una perdita di interesse da parte del pubblico.

Discorso diverso invece per la terza stagione, che si basa su un romanzo più adattabile, a detta della showrunner.

La terza stagione, specialmente sulla scia della seconda, è un adattamento molto più diretto. Di nuovo, dal punto di vista della scrittura, il libro è molto più facile da adattare e può essere suddiviso in grandi eventi [...] Sapevamo cosa volevamo fare in questa stagione. Quindi abbiamo usato la seconda, anche quando abbiamo creato la storia, per impostare tutte le cose che sapevamo di voler portare ora sullo schermo. Quindi, per quanto mi riguarda, credo che sarà eccitante e anche romantico al punto giusto, parlerà di famiglia e di cuore, senza rinunciare alle battaglie e ai mostri che attendono lungo la strada. Penso che il pubblico sarà soddisfatto anche per chi si è innamorato del The Witcher di Sapkowski. Saranno tutti felici del risultato.