The Witcher è la nuova serie più vista di sempre su Netflix

La serie con Henry Cavill vista da oltre 70 milioni di account, più di Stranger Things.

Il regno di Netflix ha un nuovo re. Nonostante la critica sia stata piuttosto discordante circa la qualità di The Witcher, il recente adattamento degli amatissimi romanzi di Andrzej Sapkowski è stato un enorme successo per il servizio di video in streaming. È quanto emerge da una lettera inviata dalla compagnia agli azionisti, nella quale la serie fantasy con Henry Cavill negli iconici panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia viene definita la novità più vista di sempre sulla piattaforma.

Diffusa lo scorso 20 dicembre, la prima stagione di The Witcher è stata vista da 76 milioni di account durante le prime quattro settimane di disponibilità (sostanzialmente un mese). Si tratta di un record, superiore quasi del doppio al primato della stagione 3 di Stranger Things (40,7 milioni), sebbene nel frattempo sia cambiata la metodica di tali rilevamenti, destando ulteriore perplessità tra gli addetti ai lavori. Infatti, se in passato Netflix considerava "visto" un episodio del quale era stato visionato almeno il 70%, ora bastano appena due minuti per entrare nella stima. Inoltre, il calcolo tiene conto delle visioni multiple, non solo quelle effettuate dai diversi profili che eventualmente compongono un singolo account.

E mentre Netflix sostiene anche che The Witcher è stata più popolare di The Mandalorian, lo stesso non ha sofferto il lancio del servizio di video in streaming concorrente Disney+ (così come di Apple TV+), giacché gli abbonati sono cresciuti di 8,8 milioni nel quarto trimestre del 2019, 1,2 milioni in più rispetto alle sue stesse previsioni. Merito della serie di Lauren Schmidt Hissrich ma anche delle altre attese prime visioni lanciate tra ottobre e dicembre. Come la seconda stagione di YOU e la terza di The Crown, viste rispettivamente da 54 e 21 milioni di account durante le prime quattro settimane. E se il dato del drama biografico di Peter Morgan può sembrare basso, la piattaforma precisa nella lettera che questo ha coinvolto 73 milioni di account dal suo esordio nel 2016, un numero non così distante dal risultato mastodontico del film di Michael Bay 6 Underground, visto da 83 milioni di account, sebbene in appena quattro settimane.