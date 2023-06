The Witcher, dov'eravamo rimasti? Cosa ricordare prima della stagione 3

News Serie TV

Divisa in due blocchi, la terza stagione di The Witcher riporta Geralt di Rivia su Netflix con un primo ciclo di episodi atteso per il 29 giugno. Ma dov'eravamo rimasti?

Geralt di Rivia sta tornando su Netflix e, per questa terza stagione in partenza, ha ancora le fattezze di Henry Cavill. Non è un segreto che, a partire dalla quarta, il personaggio cambierà interprete facendo spazio a Liam Hemsworth. La terza stagione di The Witcher è stata divisa in due blocchi e il primo è atteso in streaming per il 29 giugno. Cosa ricordare per arrivare preparati al nuovo ciclo di episodi? Ripassiamo insieme quanto accaduto finora.

The Witcher 3: Trailer Italiano definitivo: The Witcher 3: Il Trailer Italiano Definitivo della serie Netflix - HD

The Witcher 3: Cosa ricordarsi in vista della nuova stagione

La seconda stagione ha permesso a Geralt e Ciri (Freya Allan) di unire le forze e rafforzare il loro legame. La prima si è conclusa con una estenuante battaglia tra Nilfgaard e i maghi e tutti credono che Yennefer (Anya Chalotra) sia morta. Invece è una prigioniera di guerra di Nilfgaard e ha consumato tutta la sua energia magica per vincere la battaglia. Un modo per recuperare i suoi poteri c'è, ma ha un costo: Yennefer ha la possibilità di incontrare una dea potente, che le promette di restituirle i poteri ma senza svelarle il costo da pagare. La dea offre qualcosa anche a Fringilla e Francesca, la leader degli elfi. Mentre alla prima garantirà potere se collaborerà con gli elfi, a Francesca offre la nascita di un bambino sano. Le due donne stipulano un patto di alleanza, ma la convivenza non è facile ed è destinata a fallire. Yennefer, invece, in un primo momento desiste. Quando poi, più avanti, si trova messa alle strette e deve decidere se salvare se stessa e anche Ranuncolo, a quel punto invocha la Madre Immortale chiedendole di restituirle i suoi poteri. Il prezzo da pagare, però, è salatissimo: dovrà sacrificare la magia di Ciri.

Nel corso della seconda stagione il pubblico incontra anche gli altri Witcher, la famiglia di Geralt rintanata a Kaer Morhen e sempre più a corto di guerrieri. Geralt si convince ad addestrare Ciri per trasformarla in un Witcher a sua volta, nonostante sia riluttante inizialmente, soprattutto dopo uno spiacevole imprevisto. Presto si rendono conto che una nuova minaccia è sulle tracce di Ciri: nuovi mostri sembrano essere attirati dalla giovane guerriera poiché provengono da quel monolite che Ciri ha rovesciato con il suo urlo. E mentre Geralt indaga sul monolite caduto, il resto dei Witcher scopre che il sangue di Ciri ha una grande potenzialità: potrebbe creare nuovi Witcher. La ragazza si offre volontaria, desiderando diventare a sua volta parte del gruppo, ma il ritorno di Geralt impedisce l'esperimento. Poco prima, però, la maga Triss ha scoperto che Ciri potrebbe essere più pericolosa di quanto sembri: pare destinata a distruggere il mondo. E questo scatena una vera e propria caccia da parte dei maghi.

La verità su Ciri e famiglia lancia spunti per la terza stagione

Sulle tracce di Ciri, Yennefer finisce per ritrovare anche Geralt. Si ritrovano al Tempio di Melitele, dove Geralt ha trascorso molti anni della sua vita, ma naturalmente Yennefer non rivela qual è il suo vero obiettivo. In compenso si offre di aiutare Ciri a gestire la sua magia e, con l'inganno, riesce quasi a ottenere quello che vuole. Ma a un passo dalla destinazione, Yennefer confessa a Ciri che Geralt non è lì ad attenderle. Entrambe catturate da Nilfgaard, riescono a scappare grazie all'intervento tempestivo di Geralt che non può perdonare l'inganno di Yennefer. La costringe ad accompagnarlo dalla Madre Immortale ed è così che libera accidentalmente Voleth Meir, imprigionata tempo addietro dai primi Witcher, la quale si impossessa di Ciri. E mentre Ciri è preda di un'illusione, Voleth Meir tenta di sterminare i Witcher a Kaer Morhen con ogni mossa a propria disposizione. Geralt per fortuna riesce a raggiungere Ciri, che torna in possesso delle proprie facoltà e caccia Voleth Meir. Yennefer si offre come ospitante e nel frattempo Ciri apre un portale che conduce a un nuovo mondo dove si imbattono nella Caccia Selvaggia.

Ciri riesce a riportare tutti indietro e Yennefer, sbarazzatasi di Voleth Meir, ritrova la sua magia. Proprio perché Ciri è diventata un bersaglio tanto ambito, Geralt sa di dover viaggiare costantemente per tenerla al sicuro. Pur non avendo perdonato Yennefer, le permette di unirsi a loro per insegnare a Ciri come gestire la sua magia. La seconda stagione lancia diversi spunti per la terza. Prima di tutto il sangue di Ciri sembra essere la grande speranza per gli Elfi. In più vi è una grande rivelazione: il padre della principessa, Duny, in realtà è la Fiamma Bianca e quindi non è morto.