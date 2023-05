The Witcher: Ecco perché la serie deve andare avanti anche senza Henry Cavill, secondo la showrunner

News Serie TV

L'ideatrice di The Witcher Lauren Hissrich non era disposta a dare un finale prematuro alla serie: "Ci sono ancora troppe storie da raccontare".

Chiudere The Witcher dopo l'uscita di scena di Henry Cavill è un'opzione che non è mai stata presa in considerazione. Lo ha detto la showrunner della serie fantasy Lauren Hissrich parlando con Total Film. Secondo la sceneggiatrice, la serie basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski ha ancora molto da dire e può andare avanti benissimo senza l'attore che ha reso celebre sul piccolo schermo il protagonista Geralt di Rivia. Questo nonostante le "minacce" dei fan affezionati a Cavill, pronti a boicottare la quarta stagione quando nei panni dello stesso personaggio ci sarà Liam Hemsworth.

The Witcher può continuare senza Henry Cavill: Le parole della showrunner

La notizia dell'addio di Henry Cavill è arrivata come un fulmine a ciel sereno lo scorso ottobre e tuttora non sono chiari i motivi di questa decisione (forse divergenze creative tra l'attore e gli autori). Cavill è ancora presente nella terza stagione (in arrivo in due parti su Netflix il 29 giugno e il 27 luglio), e a lui sarà riservato "un addio eroico". "Avevamo la possibilità di far uscire di scena Geralt e far finire la serie. Ma non è qualcosa che eravamo disposti a fare. Ci sono ancora troppe storie da raccontare", ha dichiarato Lauren Hissrich.

Le alternative, ha detto la showrunner, erano poche: arruolare un nuovo attore nello stesso ruolo o sostituire Geralt con un altro Witcher. "Se sostituissimo Geralt con un altro Witcher, ci allontaneremmo completamente dai libri. E credo che questo nessuno lo volesse", ha spiegato la sceneggiatrice.

Il benvenuto a Liam Hemsworth

Liam Hemsworth farà il suo debutto nella stagione 4. "Siamo tutti entusiasti dell'arrivo di Liam. Ha un'eredità importante da portare avanti ma ha anche molta energia e molto entusiasmo. È ovviamente un capitolo nuovo di zecca per noi. E proviamo diversi sentimenti. Ma alla fine della giornata, amiamo cosa stiamo facendo. Quindi andremo avanti", le parole della showrunner.

Lo stesso Cavill aveva riservato parole gentili per il collega che arriverà al suo posto. "Il fantastico Liam Hemsworth prenderà il ruolo del Lupo Bianco. Come con il più grande dei personaggi letterari, passo il testimone con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt e sarò entusiasta di vedere la versione di Liam di questo uomo affascinante e ricco di sfumature. Liam, amico mio, questo personaggio ha una profondità così meravigliosa, divertiti a immergerti in lui e vedere cosa riesci a trovare", aveva scritto l'interprete originale di Geralt.