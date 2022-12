The Witcher: Blood Origin fa il pieno di recensioni negative, è anche colpa di Henry Cavill?

News Serie TV

Lo spin-off di The Witcher vittima di review bombing su Rotten Tomatoes, c'entra l'addio di Henry Cavill? Ecco perché il franchise non naviga in ottime acque.

Il tempismo, alle volte, è tutto. E forse Netflix non ha scelto il periodo migliore per rilasciare The Witcher: Blood Origin, il primo spin-off live-action di The Witcher ambientato in un mondo di elfi 1200 anni prima della serie originale. Da quando è stata resa disponibile nel catalogo della piattaforma, lo scorso 25 dicembre, la miniserie lunga 4 episodi è stata vittima di review bombing su Rotten Tomatoes, il famoso aggregatore di recensioni che assegna un punteggio al titolo basandosi sui giudizi di critica e fan. Sono decine i commenti negativi lasciati dagli spettatori e attualmente la serie ha totalizzato un misero 33% di approvazione dai critici e un ancora più incredibile 12% da parte del pubblico. Il sospetto è che questa operazione abbia a che fare anche con l'addio al franchise dell'interprete di Geralt di Rivia Henry Cavill. Solo poche settimane fa, infatti, il volto di The Witcher ha annunciato che lascerà la serie lasciando il posto a Liam Hemsworth che lo sostituirà, nello stesso ruolo, a partire dalla quarta stagione della serie.

La trama di The Witcher: Blood Origin

Blood Origin è ambientata in un mondo di elfi 1.200 anni prima dell'epoca di Geralt, Yennefer e Ciri e racconta la storia ormai dimenticata di sette figure emarginate le quali uniscono le forze contro una forza inarrestabile che li ha private di ogni cosa. La loro sanguinosa missione si conclude con la creazione di un prototipo di witcher sullo sfondo di un conflitto che ha portato alla "Congiunzione delle sfere", quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Le recensioni negative a The Witcher: Blood Origin

Leggendo i commenti dei fan, è evidente che la miniserie ha lasciato perplessi parecchi appassionati della saga. C'è chi parla di serie "disastrosa" e "terribile" nonostante la buona prova di Michelle Yeoh (l'unica attrice che ha ricevuto elogi), chi critica gli infiniti cliché sugli elfi e chi la reputa assai distante dai libri di di Andrzej Sapkowski. Neppure i critici sono stati molto magnanimi parlando di "occasione persa" (Beau North di The Spool), di "una perdita di tempo" (Bob Strauss del San Franciso Chronicle), di "performance piatte" (Dan Jolin di Empire Magazine), di serie "non interessata a dare profondità drammatica alla storia" (Randy Meeks di Espinof) e "assemblata male e alimentata in gran parte dall'insensatezza" (Ed Power del Daily Telegraph).

The Witcher: La stagione 3 terrà vivo il franchise?

Ora toccherà alla stagione 3 di The Witcher, in arrivo su Netflix la prossima estate, risollevare le sorti di un franchise che non se la passa benissimo. I fan lamentano soprattutto il progressivo allontanamento della saga televisiva dai romanzi originali di Andrzej Sapkowski; qualcosa che - secondo indiscrezioni - avrebbe influenzato anche la decisione di Cavill di abbandonare il ruolo di Geralt. Eppure lo showrunner di The Witcher: Blood Origin Declan De Barra, parlando con RadioTimes.com, ha fatto intendere di voler prendere ancora a piene mani dalle storie di Sapkowski per realizzare altri spin-off. Nel dettaglio, ha dichiarato:

"Sapkowski è il re della storia chiusa. Più leggiamo o suoi libri, più ampio è l'arazzo del mondo che crea. Quindi questo è il vantaggio di fare tutto questo: potrebbero essere pezzi indipendenti, ma dipingono un altro lato di questo mondo e lo espandono verso l'esterno. Questa è la parte divertente".

Non dimentichiamo che esistono già nuovi progetti per espandere il franchise: in aggiunta al prequel The Witcher: Blood Origin la showrunner di The Witcher Lauren Hissrich aveva annunciato lo scorso anno la notizia dell'ordine di un nuovo film anime, il secondo dopo The Witcher: Nightmare of the Wolf uscito lo scorso anno, e di "una serie divertente per famiglie", probabilmente un approccio alle storie di Sapkowski in grado di appassionare i più piccoli. Siamo sicuri sia la direzione giusta da prendere dopo queste serie critiche da parte dei fan? Staremo a vedere quale sarà la prossima mossa di Netflix.