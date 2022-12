The Witcher 3: Quello di Henry Cavill sarà "l'addio più eroico di sempre"

News Serie TV

La showrunner della serie fantasy di Netflix Lauren Hissrich promette che la terza stagione, l'ultima per Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia, onorerà a dovere l'operato dell'attore.

La prossima stagione di The Witcher sarà l'ultima per Henry Cavill nei panni del witcher Geralt di Rivia, ma non sarà certo l'ultima per la serie che invece è stata già rinnovata per una quarta stagione dove, nello stesso ruolo, vedremo però Liam Hemsworth. La showrunner della serie Lauren Hissrich tuttavia assicura che, pur non essendo stata scritta pensando all'addio di Henry Cavill, la terza stagione onorerà il lavoro dell'attore assicurandogli un'uscita di scena epica. Magra consolazione, certo, ma un atto doveroso nei confronti di un attore che - come sottolinea Hissrich - "ha dato così tanto alla serie".

The Witcher 3: Le anticipazioni della showrunner Lauren Hissrich

Parlando con Entertaintment Weekly, la showrunner di The Witcher svela qualche anticipazione sulla prossima stagione (che arriverà su Netflix nell'estate del 2023 con una data di uscita esatta non ancora annunciata). Il prossimo ciclo di episodi si basa in gran parte su Il tempo della guerra, quarto romanzo della saga di Geralt di Rivia scritta da Andrzej Sapkowski. A quanto pare, la sceneggiatura sarà molto fedele al libro. "Ciò che è così interessante è che la stagione 3, per me, è l'adattamento più vicino a uno a uno dei libri che abbiamo mai fatto", dice la sceneggiatrice. "Ovviamente, non possiamo adattare ogni singola pagina, ma Il tempo della guerra ci ha dato così tanti grandi eventi d'azione, spunti di trama, momenti decisivi del personaggio, enormi rivelazioni di un grande male. C'è così tanto da fare che siamo riusciti a rimanere davvero molto vicino ai libri".

Una grande svolta per Geralt

Nei nuovi episodi, in particolare, Geralt attraverserà un grande cambiamento e aprirà la strada a un nuovo lato di sé che - ironia della sorte - vedremo nella quarta stagione proprio quando nei panni del personaggio ci sarà Liam Hemsworth. "La grande svolta di Geralt consiste nell'abbandonare la neutralità e fare tutto ciò che deve fare per arrivare a Ciri. Per me, è l'addio più eroico che potessimo dargli, anche se non era stato scritto per esserlo. Geralt ha una nuova missione quando torniamo da lui nella stagione 4. È un Geralt leggermente diverso da quello che ci aspettavamo. Ora, so che a questo punto è un eufemismo", spiega l'autrice e produttrice della serie.

I prossimi progetti di Henry Cavill

Cavill ha annunciato che avrebbe lasciato The Witcher alla fine di ottobre, proprio quando si è diffusa la notizia del suo ritorno nel ruolo di Superman nei film sui supereroi DC. Diverse fonti, tuttavia, ormai escludono che tra le due cose ci fosse un rapporto di causa-effetto. Tanto più perché solo la settimana scorsa, dopo aver incontrato James Gunn e Peter Safran, i due nuovi capi della DC Films alla Warner Bros, l'attore ha fatto sapere che invece non sarebbe tornato nei panni dell'Uomo di Acciaio. Nel futuro di Cavill, invece, c'è l'adattamento tv del gioco Warhammer 40.000 per Prime Video. Ma forse la sua avventura in The Witcher potrebbe proseguire in modo diverso, magari con un ruolo dietro le quinte? Lauren Hissrich dice di non aver pensato a questa ipotesi ma che "le possibilità sono infinite, quindi vediamo cosa succede".