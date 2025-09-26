The Witcher 4, non solo Geralt: Anche il maestro Vesemir cambia volto

News Serie TV

Nella quarta stagione di The Witcher non rivedremo Kim Bodnia nel ruolo di Vesemir, al suo posto arriva un attore de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

La quarta stagione di The Witcher segna un cambio di rotta importante per la serie fantasy targata Netflix: non solo Geralt di Rivia sarà interpretato da un nuovo attore, Liam Hemsworth, ma anche il volto del maestro Vesemir non sarà più quello a cui eravamo abituati. Kim Bodnia, interprete del Witcher Vesemir fin dalla seconda stagione, sarà sostituito da Peter Mullan, noto per i suoi ruoli in Outlander: Blood of My Blood e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La showrunner Lauren Hissrich ha spiegato i motivi di questo cambiamento a Entertainment Weekly.

The Witcher 4: Kim Bodnia sostituito da Peter Mullan

Kim Bodnia, introdotto nella seconda stagione nel ruolo del più anziano e saggio dei Witcher, non tornerà nella penultima stagione della serie. Entertainment Weekly ha svelato il nome del nuovo interprete: Peter Mullan, attore scozzese di lungo corso, noto agli appassionati del genere fantasy per aver vestito i panni del re nano Durin III nella serie di Prime Video ambientata nell'universo tolkieniano.

Le dichiarazioni della showrunner

Secondo quanto dichiarato dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich, la mancata partecipazione di Bodnia è dovuta a impegni precedenti con il film F1, le cui riprese sono state ritardate dagli scioperi hollywoodiani. "Ho parlato con Kim e ne è rimasto devastato. Amava interpretare Vesemir, ma gli impegni con F1 non potevano essere conciliati con il nostro calendario", ha raccontato Hissrich.

Il ruolo è dunque passato a Mullan, un attore di grande esperienza che ha lavorato in produzioni come Westworld, Ozark e Outlander. Nonostante si tratti di un recasting, Hissrich ha lodato la professionalità di Mullan, che si è impegnato a studiare il particolare accento di Bodnia per mantenere coerenza col personaggio. Ha chiesto cosa portare del vecchio Vesemir e cosa aggiungere di nuovo. È stato un vero professionista", ha osservato la showrunner

Vesemir: una figura chiave nella saga

Vesemir è molto più di un semplice mentore: è il simbolo della vecchia guardia dei Witcher, un sopravvissuto al Massacro di Kaer Morhen e padre spirituale per Geralt. Il personaggio ha una storia profonda, già esplorata nel film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf, dove un giovane Vesemir era doppiato da Theo James. Il ritorno del personaggio nella stagione 4 non era scontato. "Onestamente, pensavamo che non lo avremmo più rivisto dopo la seconda stagione", ha ammesso Hissrich. "Ma nella stanza degli sceneggiatori ci siamo detti: 'Aspetta, e se riportassimo in scena i Witcher? Ci sono eventi futuri per cui Vesemir sarà fondamentale.'"

Le anticipazioni della quarta stagione

La quarta stagione, in arrivo su Netflix il 30 ottobre con otto episodi, spianerà il terreno verso la stagione 5 che sartà quella finale. Con il passaggio di testimone tra Henry Cavill e Liam Hemsworth nei panni di Geralt e con l’arrivo di Mullan come nuovo Vesemir, la serie si prepara a esplorare nuove dinamiche. La sinossi ufficiale anticipa un mondo diviso dalla guerra, in cui Geralt, Yennefer e Ciri sono separati e costretti a fare affidamento su nuovi alleati. "Mentre i loro percorsi divergono e gli obiettivi si fanno più chiari, incontrano alleati inattesi pronti a unirsi alle loro battaglie. Se riusciranno ad accettare queste nuove "famiglie", forse avranno una possibilità di riunirsi per sempre", si legge nella trama. "Questo è l'inizio di un viaggio in due stagioni per la nostra famiglia. Non sarà tutto rose e fiori, ma ciò che amate dello show è ancora lì, ed è più grande e ambizioso che mai", ha anticipato la showrunner.