The Witcher 4: La data d'uscita e il primo teaser della nuova stagione con Liam Hemsworth

Geralt di Rivia affronta un Wraith in una clip della quarta stagione che arriverà presto su Netflix: ecco quando esce e tutto quello che c'è da sapere.

Il Lupo Bianco sta per tornare, e con un nuovo volto. Netflix ha annunciato che la quarta stagione di The Witcher debutterà il prossimo 30 ottobre. E, con la data, è arrivato anche il primo teaser trailer ufficiale che mostra Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia, raccogliendo il testimone da Henry Cavill, protagonista delle prime tre stagioni. Anche se il cambio di attore è stato accolto con sentimenti contrastanti dai fan, il teaser suggerisce che Hemsworth è pronto a raccogliere la sfida, portando con sé una nuova energia al personaggio.

The Witcher 4: Un'anteprima del nuovo Geralt in azione

Nel breve ma intenso video diffuso in occasione dell'annuncio, vediamo Geralt affrontare un Wraith, uno spirito vendicativo e spettrale. Dopo aver provato invano a colpirlo con la spada, il Witcher ricorre ai suoi Segni magici: prima l'Aard per respingerlo, poi l'Yrden per intrappolarlo in una gabbia arcana. Immobilizzato, Geralt affonda la mano nel petto del mostro e ne distrugge il nucleo, riducendolo in polvere nera. La quarta stagione segna un nuovo inizio per la saga fantasy basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski che si avvia verso la sua conclusione. Netflix ha infatti confermato che la quinta sarà l'ultima stagione. E in entrambe vedremo Liam Hemsworth nei panni del protagonista.

The Witcher 4: La trama ufficiale e tutte le anticipazioni

La sinossi ufficiale della quarta stagione di The Witcher recita:

"Dopo gli eventi che hanno cambiato il Continente nella stagione 3, Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano separati da una guerra in corso e da innumerevoli nemici. Mentre i loro percorsi divergono e gli obiettivi si fanno più chiari, incontrano alleati inattesi pronti a unirsi alle loro battaglie. Se riusciranno ad accettare queste nuove "famiglie", forse avranno una possibilità di riunirsi per sempre".

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha parlato della nuova stagione come l'inizio di un percorso più maturo e complesso per i personaggi dichiarando a Tudum: "Questo è l'inizio di un viaggio in due stagioni per la nostra famiglia. Non sarà tutto rose e fiori, ma ciò che amate dello show è ancora lì e ora è più grande e ambizioso che mai".

Il cast: Nuove facce e ritorni

Tra le novità del cast spicca Laurence Fishburne, che interpreta Regis, un enigmatico chirurgo-barbiere introdotto nel romanzo Il battesimo del fuoco. Regis è un personaggio molto amato dai fan dei libri e dei videogiochi, noto per il suo passato oscuro e la sua saggezza fuori dal comune. Oltre a Hemsworth e Fishburne, torneranno anche Freya Allan nel ruolo di Ciri, con un nuovo look, Anya Chalotra come Yennefer e Joey Batey nei panni del bardo Ranuncolo (Jaskier).