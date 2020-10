The Witcher 2: Yennefer è in catene nelle prime foto di Anya Chalotra sul set

News Serie TV

La seconda stagione della serie fantasy arriva in streaming su Netflix nel 2021.

"Non temete, è da qualche parte là fuori". Con queste parole gli account social ufficiali di The Witcher ci tranquillizzano sul destino di Yennefer di Vengerberg, la potentissima maga interpretata nella serie da Anya Chalotra. Ma non solo: dopo aver diffuso le prime immagini di Geralt (Henry Cavill) con una nuova corazza e di Ciri (Freya Allan) con un look da guerriera, il servizio di video in streaming offre un'anteprima anche di Yennefer mostrandocela in due inedite foto dal set della seconda stagione, attualmente in produzione nel Regno Unito e attesa su Netflix nel corso del 2021.

The Witcher 2: Yennefer è viva ma imprigionata

Nelle foto ritroviamo la maga che nel finale della prima stagione era scomparsa dopo aver annientato, con una potente magia, i nemici di Nifgaard. Presumibilmente la potente magia utilizzata nell'incantesimo l'ha teletrasportata altrove (abbiamo visto che è in grado di farlo) ma non sappiamo dove. Le nuove immagini, almeno, dimostrano che è viva, sebbene non in ottime condizioni. La vediamo provata e ferita e una foto di un dettaglio dei suoi polsi in catene ci fa capire che è imprigionata: ma di chi sarà prigioniera?

The Witcher: Le anticipazioni della seconda stagione

Nel secondo ciclo di episodi di The Wicher, basato sulle storie narrate da Andrzej Sapkowski ne Il sangue degli elfi e Il tempo della guerra, verrà approfondita soprattutto la relazione tra Geralt e Ciri, uniti dallla famosa "Legge della sorpresa" e, dunque, dal destino. Convinto che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia porta Ciri nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen. Lì la giovane dovrà imparare a controllare i propri poteri grazie all'aiuto del mastro Vesemir (Kim Bodnia), uno dei Witcher più potenti di sempre.

