The Witcher 2: Ciri si rifà il look nelle nuove foto della prossima stagione

Il secondo ciclo di episodi della serie fantasy di Netflix arriva in streaming nel 2021.

Dopo aver mostrato Geralt con una nuova sfavillante armatura nelle prime foto della stagione 2 di The Witcher, Netflix diffonde delle nuove immagini che ritraggono Ciri, la principessa interpretata da Freya Allan, la "figlia della Sorpresa" che nel finale della prima stagione si era ricongiunta finalmente con il Witcher interpretato da Henry Cavill.

The Witcher 2: Ciri crescerà e diventerà più potente

L'account ufficiale della serie Netflix ha condiviso le nuove foto di Ciri scrivendo: "Sembra che qualcuno abbia trascorso un po' di tempo con un Witcher. Cosa porterà il destino domani?". Nelle nuove immagini troviamo non solo una Ciri molto più matura ma anche l'enigmatico primo piano di una spada che indica, forse, la nuova vocazione da guerriera della principessa. In effetti sappiamo che nel nuovo ciclo di episodi, che si baserà sulle storie narrate da Andrzej Sapkowski ne Il sangue degli elfi e Il tempo della guerra, Geralt farà quasi da padre alla giovane, insegnandole a diventare una Witcher con l'aiuto del maestro Vesemir (che sarà interpretato da Kim Bodnia). I poteri di Ciri si erano già manifestati nella prima stagione ma, per lei, era difficile controllarli. Nei nuovi episodi, probabilmente, sapremo molto di più a riguardo e capiremo se e in che modo avrà imparato ad usarli.

The Witcher: In arrivo anche uno spin-off

Ma la seconda stagione di The Witcher non è l'unica novità attesa dai fan della saga di Geralt di Rivia. Netflix, infatti, ha esteso l'universo della serie ordinando lo spin-off The Witcher: Blood Origin. Si tratta di un prequel di una sola stagione incentrato sulle origini del primissimo Witcher e sugli eventi che portarono alla fondamentale Congiunzione delle Sfere, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si unirono per diventare uno. Inoltre, è in sviluppo un film anime intitolato The Witcher: Nightmare of the Wolf, dallo Studio Mir di La legenda di Korra.

