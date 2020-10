The Witcher 2: Henry Cavill ha una nuova corazza nelle prime foto della prossima stagione

News Serie TV

La serie fantasy tornerà in streaming su Netflix nel 2021.

Netflix ha diffuso le prime foto ufficiali della seconda stagione di The Witcher, disponibile in streaming il prossimo anno. I due scatti ritraggono il protagonista Henry Cavill nei panni sì di Geralt di Rivia ma con indosso una corazza nuova di zecca. Si tratta di una creazione della nuova costumista Lucinda Wright, assunta dalla produzione dopo le critiche di alcuni ai costumi visti nel ciclo inaugurale.

La stagione 2 di The Witcher

Le foto sono state condivise sia dall'ideatrice Lauren S. Hissrich sia da Cavill. La prima ha scritto su Instagram: "Nuovi tessuti per una nuova stagione di battaglie e fratellanza". L'attore ha riportato invece un passaggio del romanzo di Andrzej Sapkowski Il tempo della guerra: "Potrebbe darsi che i loro amici s'informino sulla sorte di queste canaglie. Di' loro che li ha morsi il Lupo. Il Lupo Bianco. E che si guardino spesso alle spalle. Un giorno si gireranno e vedranno il Lupo".

Ben poco si sa nel frattempo della seconda stagione. Avevamo lasciato Ciri (Freya Allan) finalmente al cospetto del Witcher. Basandoci sulle storie narrate da Sapkowski ne Il sangue degli elfi e Il tempo della guerra, materiale di partenza per questi episodi, probabilmente Geralt farà da padre alla ragazza, insegnandole a diventare una Witcher con l'aiuto del maestro Vesemir. "Tutte le relazioni che abbiamo costruito nella prima stagione, inizieranno effettivamente a concretarsi nella seconda", ha detto Hissrich in una precedente occasione. Nel frattempo, Yennefer (Anya Chalotra) è scomparsa dopo aver annientato i nemici di Nifgaard con una potente magia. È improbabile che sia morta, ma la potenza che ha impiegato nel compiere una magia così grande potrebbe averla cambiata per sempre.

The Witcher: Dal successo all'ordine dello spin-off

In attesa dei nuovi otto episodi, i quali tra le altre cose introdurranno la star de Il Trono di Spade Kristofer Hivju nel ruolo dell'uomo diventato orso Nivellen e Basil Eidenbenz (Victoria) del Witcher Eskel, dopo il successo di ascolti, Netflix ha pensato bene di espandere l'universo di The Witcher ordinando lo spin-off The Witcher: Blood Origin. Si tratta di un prequel di una sola stagione incentrato sulle origini del primissimo Witcher e sugli eventi che portarono alla fondamentale Congiunzione delle Sfere, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si unirono per diventare uno.