The Witcher 2: Henry Cavill torna nei panni di Geralt nel nuovo teaser trailer della seconda stagione

News Serie TV

Una nuova clip diffusa da Netflix dà qualche inizio sul destino del protagonista della serie fantasy tratta dalla saga letteraria di Andrzej Sapkowski.

Dopo il primo teaser trailer di The Witcher 2 dedicato a Ciri, Netflix ha diffuso una nuova clip della seconda stagione che mostra Henry Cavill nuovamente nei panni del cacciatore di mostri Geralt. "Quale sarà il destino di Geralt di Rivia nella seconda stagione di The Witcher? Ecco un indizio", si legge nel post che accompagna il nuovo teaser.

Quale sarà il destino di Geralt di Rivia nella seconda stagione di The Witcher? Ecco un indizio ⚔️ pic.twitter.com/Tur5GhuWl3 — Netflix Italia (@NetflixIT) June 19, 2021

The Witcher 2: Geralt combatte nel nuovo teaser trailer

Tra i velocissimi fotogrammi che si distinguono nella clip si notano Geralt che reagisce a un mostro sguainando la spada e un personaggio misterioso che pronuncia la parola "salvezza". Gli spettatori più attenti, poi, possono notare che gli occhi di Geralt risultano diversi, dettaglio che potrebbe farci pensare che il personaggio si trovi sotto gli effetti di un incantesimo o di una pozione. La figura che parla con Geralt a Kaer Morhern, la sua casa natale, potrebbe essere il maestro Vesemir (interpretato da Kim Bodnia), uno dei nuovi personaggi più attesi della seconda stagione.

The Witcher 2: La trama, le anticipazioni e le novità dei prossimi mesi

Dalle prime anticipazioni diffuse, sappiamo che nella seconda stagione, convinto che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia porterà Ciri nel luogo più sicuro che conosce, cioè proprio Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lotteranno per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé. Prima di vedere i nuovi episodi attesi su Netflix entro la fine di quest'anno, i fan di The Witcher potranno seguire il WitcherCon, un evento multi-fomat che si terrà online i prossimi 9 e 10 luglio con molti annunci e interessanti panel interattivi che avranno come protagonisti coloro che hanno creato il mondo dei videogiochi e quello della serie. Intanto l'universo di The Witcher, lo ricordiamo, si sta espandendo: sono infatti in sviluppo sia il film spin-off animato Nightmare of the Wolf che la miniserie prequel live-action Blood Origin.

Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione di The Witcher.