The Winchesters: Ecco chi interpreterà i genitori di Sam e Dean nel prequel di Supernatural

News Serie TV

Drake Rodger e Meg Donnelly li interpreteranno nel pilota di The CW.

The Winchesters, la potenziale nuova serie di The CW ambientata prima delle storie di Supernatural, ha dato un volto a John e Mary, i genitori di Sam e Dean Winchester. Si tratta di Drake Rodger e Meg Donnelly, quest'ultima già nota al pubblico del piccolo schermo per i suoi trascorsi nella comedy American Housewife.

The Winchesters: La trama dello spin-off

Scritta dallo sceneggiatore di Supernatrual Robbie Thompson e da lui prodotta a livello esecutivo con la star di quest'ultima Jensen Ackles e sua moglie Danneel Ackles, The Winchesters è il racconto epico e in molti aspetti sconosciuto di come John incontrò Mary e di come entrambi misero tutto in gioco per salvare non solo il loro amore ma il mondo intero. Un racconto che si svilupperà dalla prospettiva del figlio maggiore della coppia, Dean, con Ackles coinvolto anche come voce narrante.

John e Mary: Conosciamoli meglio

Rodger e Donnelly sono i terzi a interpretare i due personaggi: in Supernatural, John e Mary avevano avuto i volti di Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith nella loro versione più adulta e di Matt Cohen e Amy Gumenick in quella a metà tra le due. Un cacciatore vedovo nella serie originale, lo spin-off mostrerà John Winchester come un giovane uomo altruista e con le idee chiare che, appena tornato dal Vietnam, trova una nuova missione quando le tracce del passato di suo padre lo portano a un'organizzazione segreta e a una guerra completamente diversa come cacciatore. Mary Campbell è descritta invece come una 19enne che ha combattuto le forze dell'oscurità sin da quando era bambina. Dopo aver perso qualcuno a lei vicino, Mary, una cacciatrice incallita, pensa di lasciare l'attività di famiglia, finché la scomparsa di suo padre e l'arrivo di John Winchester la costringono a guidare una nuova squadra.

Con loro, al cast di The Winchesters si sono uniti anche Nida Khurshid (Station 19) e l'esordiente Jojo Fleites. Interpreteranno rispettivamente Latika Desai, una giova cacciatrice alle prime armi, ferocemente intelligente e più coraggiosa di quanto creda, la cui capacità di ricerca e di risoluzione dei problemi la aiutano ad affrontare le sue paure nella lotta contro le forze oscure, e Carlos Cervantez, un tipo accomodante e sicuro di sé, a suo agio nella lotta ai demoni e una fonte di positività per la squadra mentre affronta le minacce.