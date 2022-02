The White Lotus: Theo James e Meghann Fahy tra le nuove aggiunte al cast della stagione 2

News Serie TV

I nuovi episodi della drama satirico di Mike White saranno ambientati e girati in Sicilia.

Si allunga la lista degli ospiti del resort di The White Lotus. Sono entrati nel cast della seconda stagione della serie antologica di HBO creata da Mike White gli attori Theo James e Meghann Fahy, visti rispettivamente nel drama in costume Sanditon e nella serie young adult The Bold Type. Inoltre un ruolo regolare è stato affidato a Will Sharpe (Sherlock) e uno ricorrente al relativamente esordiente Leo Woodall.

The White Lotus: La trama della seconda stagione

Come la prima stagione, anche la seconda stagione di The White Lotus (disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW) seguirà un gruppo di ospiti e i dipendenti di un resort di lusso di un'immaginaria catena di hotel chiamata appunto White Lotus. Nel primo ciclo di episodi, ambientato alle Hawaii, White aveva raccontato tra satira e ironia le vicissitudini di "privilegiati ricchi bianchi". Questa volta sarà protagonista un diverso gruppo di ospiti e dipendenti in un'altra proprietà della White Lotus che, come è stato confermato, sarà collocata in Sicilia, precisamente a Taormina. Fonti vicine alla produzione hanno confermato a Variety che sarà un hotel della prestigiosa catena Four Seasons, il Four Seasons San Domenico Palace di Taormina, a ospitare le riprese della seconda stagione (quindi prepariamoci ad accogliere in Italia le tante star della serie).

I personaggi di Theo James e Meghann Fahy e gli altri membri del cast

Theo James e Fahy interpreteranno i coniugi Cameron e Daphne Babcock, che sono in vacanza con la coppia formata da Harper ed Ethan Spiller (la precedentemente annunciata Aubrey Plaza e Will Sharpe). Leo Woodall, invece, interpreterà un altro misterioso e magnetico ospite che soggiornerà al White Lotus. Il resto del cast comprende, lo ricordiamo, F. Murray Abraham, Michael Imperioli e Adam DiMarco che saranno tre membri della famiglia Di Grasso, Tom Hollander e Haley Lu Richardson. Sembra certo anche il ritorno di Jennifer Coolidge, amatissima star della prima stagione. Ma ancora non è chiaro se riprenderà il già iconico ruolo dell'alcolista Tanya McQuoid o se interpreterà un nuovo personaggio.