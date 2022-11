The White Lotus omaggia il cinema italiano: Aubrey Plaza come Monica Vitti ne L'avventura

News Serie TV

Una scena del terzo episodio della seconda stagione riproduce una famosa sequenza del film di Michelangelo Antonioni: la serie di Mike White continua a inchinarsi all'Italia e alle sue tradizioni.

La seconda stagione di The White Lotus, disponibile in Italia quasi in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky e in streaming su NOW, è un grande omaggio al nostro Paese. Non solo perché è ambientata in Sicilia, precisamente a Taormina e dintorni, ma perché inserisce nelle sue trame, nella fotografia e nelle scenografie elementi di pura italianità. Fin dal primo episodio (finora ne sono arrivati 3 su 8), l'acclamata serie di Mike White ha omaggiato l'Italia in molti modi: valorizzando le bellezze paesaggistiche della Sicilia, naturalmente, ma prendendo a piene mani anche dal folklore siciliano e utilizzando nella colonna sonora brani intramontabili di cantautori made in Italy come Fabrizio De André e Gino Paoli e di interpreti iconiche come Ornella Vanoni e Mina. Nel terzo episodio, però, gli spettatori più attenti si saranno resi conto soprattutto di un bellissimo omaggio al cinema italiano degli anni '60. Una scena riproduce in ogni particolare una sequenza del film L'avventura di Michelangelo Antonioni, con il personaggio di Aubrey Plaza, Harper, che veste i panni di una moderna Monica Vitti.

The White Lotus 2: La scena che omaggia Michelangelo Antonioni e Monica Vitti

The White Lotus 2 è ambientata in un lussuoso hotel di Taormina, che fa parte della fittizia catena dei resort White Lotus, dove un gruppo di abbienti ospiti americani trascorre una settimana di vacanza. Nel terzo episodio Harper (Aubrey Plaza) e Daphne (Meghann Fahy) si avventurano a Noto per una gita fuori porta e trascorrono la notte in una villa d'epoca lontane dai loro mariti. Mentre passeggiano per le strade della splendida città barocca siciliana, Harper si sente osservata quando oltre dieci uomini non riescono a toglierle gli occhi di dosso. La scena riproduce fedelmente, inquadratura per inquadratura, quella con protagonista Monica Vitti ne L'avventura.

Perché proprio L'avventura

Ne L'avventura una donna, Anna, scompare nel nulla durante una sosta su un'isolotto delle Eolie. Il suo compagno e la sua migliore amica iniziano a cercarla e, nel frattempo, intraprendono una storia d'amore. Secondo il creatore di The White Lotus, Mike White, L'avventura è un "film molto ellittico e misterioso su uno psicodramma esistenziale". Parlando con Variety, lo showrunner ha spiegato di aver visto il film da giovane e di esserne rimasto affascinato. "Ho pensato, 'È così che va in Italia? Ci sono ragazzi così lì?' Sono così sfacciati e aggressivi con lei, e c'è questo tipo di minaccia nell'aria", ha detto sottolineando poi le similitudini tra la sua serie e il film di Antonioni. “L'avventura parla tanto della disperata ricerca del senso della vita quanto della donna scomparsa. Ovviamente The White Lotus sottolinea il malessere delle persone benestanti e quel tipo di ricerca di significato quando ti rilassi in una piscina", ha osservato.

L'idea di rendere omaggio al film di Antonioni è venuta al direttore della fotografia Xavier Grobet, mentre lui e White stavano girando a Noto e si sono resi conto di trovarsi nel luogo esatto in cui era stata girata quella scena con Monica Vitti (la quale, tra l'altro, viene anche nominata nell'episodio precedente dal personaggio di Jennifer Coolidge, Tanya, che dichiara di volersi ispirare a lei durante il suo soggiorno in Italia). Ma, in generale, il terzo episodio è stato concepito come un episodio in cui, tra le altre cose, trovasse spazio l'importanza della Sicilia come fonte d'ispirazione per il cinema, sia quello italiano che americano. Infatti nello stesso episodio anche un altro gruppo di personaggi, la famiglia Di Grasso (Michael Imperioli, F. Murray Abraham e Adam DiMarco), visita un luogo che era stato tra i set di un film, Il Padrino.