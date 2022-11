The White Lotus 2: La spiegazione della sigla e tutti i segreti degli splendidi crediti di apertura

News Serie TV

La serie di Mike White è tornata con una seconda stagione intrigante fin dalla sigla, ricca di metafore e simbologie: vi sveliamo qualche curiosità.

The White Lotus, la feroce satira sociale in formato seriale creata da Mike White, è tornata recentemente con la seconda stagione (in Italia su Sky e in streaming su NOW con un nuovo episodio ogni lunedì). Il racconto si è spostato in Italia, precisamente a Taormina dove un nuovo gruppo di ospiti soggiorna nel lussuoso resort di proprietà della White Lotus, la fittizia catena di alberghi a cinque stelle che dà il titolo alla serie. Chi ha già visto i primi episodi sarà rimasto affascinato dai particolarissimi crediti di apertura di questa nuova stagione. Non un puro esercizio di stile ma una sequenza ricca di significati nascosti che può contare anche sul tema musicale composto appositamente per la serie dal compositore Cristobal Tapia de Veer. Tra suoni rinascimentali, un ritmo crescente e affreschi neoclassici, la sigla di The White Lotus finisce per ipnotizzare gli spettatori. Ma siete sicuri di aver scovato tutti i riferimenti presenti? Vi sveliamo qualche curiosità al riguardo.

The White Lotus 2: Qualche curiosità sulla ricercatissima sigla

Il tema musicale di The White Lotus 2 richiama quello della prima stagione ma è stato riadattato con meno sonorità esotiche (nella prima stagione ci trovavamo alle Hawaii) e più sonorità classiche, a voler sottolineare l'ambientazione italiana dei nuovi episodi e i legami con il Rinascimento e la cultura greco-romana. Passando alle illustrazioni, che sembrano prese da affreschi realmente esistiti, c'è da sottolineare come in realtà siano delle creazioni progettate ad hoc dal team creativo di Katrina Crawford e Mark Bashore, con l'aiuto dell'illustratore Lezio Lopes. L'ispirazione, tuttavia, è arrivata da dei veri affreschi che decorano le pareti della bellissima Villa Tasca di Palermo, una dimora storica (nella foto sotto vedete a confronto i veri affreschi con quelli creati per la sigla). Crawford ha trascorso due giorni nella villa (se volete potete prenotare e soggiornarvi anche voi) fotografando ogni dettaglio da utilizzare come fonte d'ispirazione e ben sette mesi per terminare il suo lavoro.

Come i crediti di apertura rispecchiano la storia e i personaggi della serie

Mike White ha spiegato come l'intera sequenza racconta una storia che riflette l'arco narrativo della seconda stagione. La sigla, che si compone di tre capitoli, mette in scena una società altezzosa che crolla sotto il peso delle sue indulgenze. Inizialmente vediamo paesaggi ameni e personaggi felici (una donna con un abito elaborato che fa un inchino, un'altra che guarda con desiderio da una torre la sua scimmietta e due cherubini che si scambiano effusioni) ma, man mano che la sigla va avanti, ci vengono mostrate immagini inquietanti: mostri, omicidi, atti sessuali (come quello che richiama il mito di Leda e il cigno) e spargimenti di sangue. Ci sono poi molti scorci di animali tra cui scimmie, cinghiali e uno stormo di uccelli. Non è chiaro se questo rappresenti la natura animalesca dell'umanità, ma è possibile che alcuni degli animali stessi siano personificazioni dei vari personaggi. Un'immagine particolarmente suggestiva è quella di una scimmia incatenata che viene fatta uscire da una torre da una donna: è facile rinvenire in questa scena la possessività di Tanya (Jennifer Coolidge) nei confronti di suo marito. Il nome di Theo James, per fare un altro esempio, appare mentre sullo sfondo vediamo un cane che urina su una statua: questo è quasi certamente un riferimento alla tendenza del suo Cameron a "marcare il territorio" e mostrarsi maschio Alfa. Allo stesso modo, l'immagine di un uomo a cavallo che trasporta una donna e che appare insieme al nome di Jon Gries richiama una scena del secondo episodio in cui il suo Greg porta a fare un giro in Vespa Tanya.

