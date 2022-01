The White Lotus: La seconda stagione sarà ambientata in Italia! Ecco dove

News Serie TV

Dopo le Hawaii, sarà un resort di lusso del nostro Paese a ospitare la serie di HBO: ecco tutto quello che sappiamo.

Da giorni circolavano voci circa l'ambientazione italiana della seconda stagione di The White Lotus, la serie antologica creata da Mike White e incentrata su un eterogeneo gruppo di vacanzieri ospiti di un resort di lusso. Adesso, però, Variety dà la notizia per certa: i nuovi episodi della singolare serie HBO saranno girati in Italia, precisamente a Taormina, in Sicilia.

La Sicilia ospiterà The White Lotus 2

La prima stagione di The White Lotus (disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW) ha seguito un gruppo di ospiti e i dipendenti di un resort di lusso delle Hawaii nell'arco di una settimana. Accolta positivamente da pubblico e critica, è stata inaspettatamente rinnovata per una seconda stagione trasformandosi da miniserie a serie antologica, con un nuovo cast. La seconda stagione, dunque, sarà incentrata su un diverso gruppo di ospiti e su diversi dipendenti in un'altra proprietà della White Lotus.

Fonti vicine alla produzione hanno confermato a Variety che sarà un hotel della prestigiosa catena Four Seasons, il Four Seasons San Domenico Palace di Taormina, a ospitare le riprese della seconda stagione (anche la prima stagione era stata girata in un resort Four Seasons, quello di Maui). Attualmente l'esclusivo hotel a picco sul mare dotato di tutti i comfort risulta chiuso al pubblico e, stando alle date disponibili sul sito ufficiale, riaprirà non prima del 1° aprile. Che le riprese siano imminenti? Sicuramente manca poco, ma per il momento HBO non ha confermato l'indiscrezione.

The White Lotus 2: Le anticipazioni

Attualmente sono emersi già diversi nomi dei membri del cast della seconda stagione. L'ex star de I Soprano Michael Imperioli interpreterà Dominic Di Grasso, un ospite in vacanza con il figlio appena laureato e con suo padre anziano interpretati rispettivamente da Adam DiMarco (The Order) e F. Murray Abraham (Homeland); Tom Hollander (The Night Manager) sarà Quentin, un espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e suo nipote. Haley Lu Richardson sarà Portia, una giovane donna in vacanza con il suo capo. Aubrey Plaza (Parks and Recreation) interpreterà invece Harper Spiller, una donna che si trova nel resort con il marito e con gli amici di lui. Come accaduto per la prima stagione, naturalmente ulteriori dettagli sui nuovi personaggi vengono tenuti segreti. Sembra però ormai certo il ritorno di uno dei personaggi più amati della prima stagione, l'alcolizzata socialite Tanya McQuoid interpretata da un'esplosiva Jennifer Coolidge, nominata al Golden Globe per il ruolo.

Mike White, già creatore di Enlightened, tornerà in veste di autore, regista e produttore esecutivo insieme a David Bernad e a Mark Kamine. Intanto meglio tenere gli occhi aperti e vedere quali star si aggireranno per Taormina e dintorni nelle prossime settimane. Aspettiamoci nuove sorprese!