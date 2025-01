The White Lotus già rinnovata per una quarta stagione: Quale sarà la prossima tappa?

News Serie TV

La pluripremiata serie di Mike White ha ricevuto l'okay per una quarta stagione prima ancora del debutto della terza, in arrivo il 17 febbraio su Sky e in streaming su NOW.

Il soggiorno presso i lussuosi hotel targati White Lotus continua. HBO ha dato il via libera a una quarta stagione di The White Lotus, l'acclamata serie creata da Mike White. Il rinnovo arriva poche settimane prima del debutto della terza stagione che ci farà volare in Thailandia raccontando le storie di un nuovo gruppo di turisti e dipendenti di un hotel della catena. In Italia l'appuntamento è fissato per il prossimo 17 febbraio su Sky e in streaming solo su NOW .

The White Lotus avrà una quarta stagione: Cosa sappiamo?

Come è noto, The White Lotus segue le vicende di un gruppo di turisti che soggiornano in un lussuoso resort della fittizia catena White Lotus. Tra intrighi, conflitti, segreti e almeno un omicidio, emergono dinamiche di classe, potere e disuguaglianza. Ogni stagione esplora diversi personaggi e le conseguenze delle loro azioni. Dopo Hawaii (prima stagione) e Sicilia (seconda stagione), la pluripremiata serie farà tappa in Thailandia per una stagione in cui il tema centrale sarà la religione, in particolare la spiritualità orientale e lo scontro con la cultura occidentale. Per le prime due stagioni, The White Lotus ha collezionato un totale di 15 premi Emmy, incluso quello per la migliore miniserie assegnato alla prima stagione.

Dove sarà ambientata la quarta stagione?

Il rinnovo per una quarta stagione era già nell'aria fin dallo scorso novembre quando l'amministratore delegato e presidente di HBO, Casey Bloys, aveva fatto sapere che l'ideatore e regista della serie, Mike White, aveva condiviso con lui un'idea per una quarta stagione. Naturalmente i dettagli rimangono ancora top secret, ma sappiamo che la produzione sarà avviata nel 2026. Il "toto location", tuttavia, è già partito e i fan fantasticano su quale sarà la prossima ambientazione. Sappiamo che Mike White, prima di optare per la Thailandia, aveva pensato al Giappone, idea che potrebbe quindi recuperare per una quarta stagione. Ma, chissà, la serie potrebbe anche esplorare nuovi continenti come l'Africa o l'America del Sud e fare tappa in famose location vacanziere di lusso come Sharm El Sheikh o le Maldive.

Il cast della terza stagione

Intanto prima dovremo vedere in azione nella terza stagione il nuovo cast, stellare come al solito. Tra le star protagoniste ci sono Walton Goggins (Justified), Parker Posey (Lost in Space), Leslie Bibb (Popular), Lisa delle Blackpink (alias Lalisa Manobal), la star di Sex Education Aimee Lou Wood, il figlio d'arte Patrick Schwarzenegger, visto di recente in Gen V, Jason Isaacs (Star Trek: Discovery), Michelle Monaghan (The Path), Carrie Coon (The Gilded Age) e Sarah Catherine Hook (First Kill). Ci sarà anche un gradito ritorno: Natasha Rothwell riprenderà l ruolo che aveva ricoperto nella prima stagione, cioè la direttrice della spa del White Lotus di Maui, Belinda.