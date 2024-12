The White Lotus 3: Come e perché tornerà Belinda? Natasha Rothwell svela tutti i retroscena

News Serie TV

Nella terza stagione di The White Lotus, in arrivo su Sky e in streaming su NOW il 17 febbraio, rivedremo la manager della SPA Belinda, conosciuta nella prima stagione: la sua interprete ha svelato qualche anticipazione.

Natasha Rothwell non ha dubbi: anche la terza stagione di The White Lotus ci regalerà forti emozioni. Intervistata da Entertainment Weekly, l'attrice che tornerà nei nuovi episodi della serie di Mike White nei panni di Belinda (personaggio che avevamo già conosciuto nella prima stagione), ha svelato qualche anticipazione. In particolare ha anticipato qualcosa a proposito del ritorno del suo personaggio, la manager della SPA del White Lotus di Maui, nella prossima stagione (che arriverà in Italia, su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti il 17 febbraio). In che modo Mike White ha ripescato la sua Belinda dalla prima stagione e come interagirà con gli ospiti del nuovo lussuoso hotel che, quest'anno, si trova in Thailandia? Ecco cosa ha detto l'attrice.

The White Lotus 3: Cosa ci aspetta nella prossima stagione

Per chi ancora non la conoscesse, The White Lotus è un dramedy semi-antologico che, viaggiando per gli esclusivi resort White Lotus in giro per il mondo, segue le esperienze dei vari ospiti durante la loro vacanza e dei dipendenti dell'hotel. Dopo Hawaii (prima stagione) e Sicilia (seconda stagione), la serie vincitrice di 15 Emmy farà tappa in Thailandia. Come anticipato da Mike White, i temi predominanti della prossima stagione saranno la spiritualità, la religione e la morte che saranno affrontati dal doppio punto di vista della cultura occidentale e orientale.

Il cast

Il cast sarà ancora una volta stellare e includerà nomi come Carrie Coon (The Gilded Age), Leslie Bibb (Popular), Walton Goggins (Fallout), Parker Posey (Lost in Space), Aimee Lou Wood (Sex Education), Jason Isaacs (Star Trek: Discovery) e Michelle Monaghan (The Path).

Il ritorno di Belinda: Le anticipazioni di Natasha Rothwell

Natasha Rothwell ha parlato in modo entusiasta della prossima stagione raccontando di aver vissuto con gioia i suoi momenti sul set. "Ero sul set, anche quando non era il mio giorno di riprese, solo per guardare la magia che si svolgeva. E mi sentivo soffocare, come se non avessi già letto tutti i copioni! Ero tipo, 'Oh, m---'. Penso davvero che questa stagione sia magica. È l'unica parola possibile", ha anticipato l'attrice a Entertainment Weekly. La notizia della sua partecipazione al nuovo ciclo di episodi è stata annunciata ad aprile 2023, ma per moltissimo tempo Rothwell non ha potuto parlarne. I dettagli sul come e perché Belinda si trasferisce dalle Hawaii alla Thailandia sono stati top secret e, in parte, lo sono ancora. "La tensione è stata insopportabile, onestamente", ha raccontato Rothwell. "Il mio parrucchiere, il tassista, la gente mi chiamava per avere informazioni e io dicevo tipo 'Ho firmato con la mia vita. Non posso dirti niente.'".

The White Lotus 3: Stagione 3: Il Teaser Trailer Ufficiale in Italiano della serie - HD

Adesso, però, l'attrice ha potuto dire qualcosa di più sul ritorno di Belinda. Ricorderete che nella prima stagione la ricca ospite del resort Tanya (Jennifer Coolidge) le aveva promesso di finanziare un centro benessere tutto suo, solo per poi infrangere i suoi sogni non mantenendo la parola data. Com'è andata la sua vita dopo? A quanto pare ha lavorato per risollevarsi e sentirsi nuovamente ispirata. "Il suo scopo è avere di nuovo un sogno. Lavora ancora al White Lotus, ed è in Thailandia per una specie di programma di scambio per saperne di più sui programmi di benessere offerti dal White Lotus in Thailandia", ha rivelato Rothwell. "Sarà ospite per la prima volta, anche se sta seguendo dei corsi ed è un viaggio di lavoro. Soggiornerà in hotel, cosa che non ha mai fatto prima, e quindi la vedremo davvero immergersi nell'altro lato della vita dei piani alti e bassi del White Lotus".

Per Belinda ci sarà un "doppio shock culturale": non solo solo si troverà in un nuovo paese, ma si sentirà anche un pesce fuor d'acqua vivendo per la prima volta nel lusso che il White Lotus assicura ai suoi ospiti. Ma Belinda è a conoscenza del tragico (e forse karmico) destino di Tanya alla fine della seconda stagione? "Non posso confermare o negare", ha aggiunto Rothwell. Però sicuramente conosceremo meglio la vita del suo personaggio, visto che conosceremo anche il figlio, di cui si era solo accennato nella prima stagione. "Non posso entrare nei particolari, ma suo figlio è più grande. Sta finendo la scuola. È in quella strana parte della vita in cui ti rendi conto che i tuoi genitori sono umani e tu sei un adulto, e si sviluppa questo tipo di amicizia. Sono emozionata che il pubblico veda Belinda in relazione a suo figlio e li veda crescere insieme nel corso della stagione", ha anticipato.

The White Lotus 3: Un nuovo mistero

Ma cosa sarebe The White Lotus senza uno o due cadaveri? Naturalmente anche nella terza stagione ci sarà un mistero, e Natasha Rotwell ha anticipato qualcosa anche su questo. "Sembrerà esoterico, ma la morte fa parte della vita e quando sei in un viaggio spirituale, fai l'esperienza del cerchio completo", ha detto. "Penso che il pubblico non sarà pronto per come questo verrà esplorato in questa stagione. L'unica cosa che posso dire è di essere pronti a tutto. È una specie di segno distintivo della HBO. Pensa a Il Trono di Spade, ok? Ami questi personaggi e non riesci a immaginare che nessuno di loro non ci sia. Ma sì, sarà un'esperienza sorprendente. Mentre leggevo il copione pensavo 'Non vedo l'ora che il mondo lo veda.' Supererà sicuramente tutte le vostre aspettative", ha concluso.

