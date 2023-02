The White Lotus: Evan Peters doveva essere nella stagione 2, ma ecco cos'è successo

News Serie TV

Il produttore esecutivo della serie di successo rivela l'interessante retroscena in un'intervista.

Evan Peters, uno degli attori più amati dei giorni nostri, avrebbe dovuto essere uno dei volti della stagione 2 di The White Lotus, la pluripremiata serie antologica di HBO sulle disfunzioni psicosociali degli ospiti e degli impiegati di una catena di resort. Lo ha rivelato il produttore esecutivo David Bernad, aggiungendo per quale ruolo l'attore era stato avvicinato e perché alla fine non se ne è fatto nulla.

The White Lotus 2: Doveva esserci Evan Peters

Reduce dalle esperienze estremamente positive di American Horror Story e Omicidio a Easttown, Peters era stato scelto inizialmente dai produttori di The White Lotus per il ruolo di Ethan nella stagione 2. Tuttavia, conflitti d'impegni (e l'intervento divino) hanno portato Will Sharpe ad assumere il ruolo al posto suo, accanto a Aubrey Plaza. "Quella è stata l'ultima parte che abbiamo affidato nella stagione, e originariamente doveva essere di Evan Peters, ma per qualche motivo - pianificazione o tempismo - non ha funzionato", ha detto Bernad a Deadline.

"Stavamo cercando di capire a chi affidare quella parte, e la cosa non sembrava semplice", ha continuato. Mentre era a Roma per provinare gli attori italiani, "ero preda del jet-lag alle 4 del mattino e mi sono imbattuto in Will Sharpe in Giri/Haji, che è un brillante show britannico. Non l'avevo mai visto prima ed era semplicemente pieno di talento. Ho guardato gli altri suoi lavori e ho capito che era una specie di camaleonte".

Nella stagione 2 di The White Lotus, l'Ethan di Sharpe ci è stato presentato come un giovane prodigio delle tecnologie, diventato ricco dopo aver venduto la sua azienda, che va in vacanza in Sicilia con la moglie Harper (Plaza), il suo amico ed ex compagno di stanza al college Cameron (Theo James) e la moglie di lui Daphne (Meghann Fahy). Ethan e Harper hanno evidenti problemi di comunicazione e una vita sessuale poco gratificante, e la situazione si complica quando lui inizia a sospettare che la moglie lo abbia tradito con Cameron.

I conflitti d'impegni o le tempistiche che hanno impedito a Peters di interpretare il ruolo poi affidato a Sharpe hanno a che fare probabilmente con Dahmer, prima stagione del crime drama antologico di Netflix Mostro, nella quale l'attore ha interpretato il serial killer di Milwaukee Jeffrey Dahmer. Tutto sommato, gli è andata ugualmente bene. Non solo la serie si è affermata come una delle più viste di sempre sulla piattaforma, la sua interpretazione gli ha permesso di vincere il Golden Globe, il primo della sua carriera.