The White Lotus 3: Spoilerata la location della terza stagione, ecco dove potrebbe essere girata

L'attore Johnny Knoxville, amico dello showrunner Mike White, potrebbe aver accidentalmente svelato dove sarà ambientata la terza stagione di The White Lotus.

Sapevamo già che il creatore di The White Lotus Mike White aveva in mente l'Asia come location per la terza stagione della serie semi-antologica che, in ogni stagione, si concentra su un gruppo di turisti in vacanza in uno dei lussuosi hotel della fittizia catena White Lotus. Ora, però, un attore potrebbe aver accidentalmente rivelato la località esatta dove sarà ambientata la storia: Tokyo, in Giappone.

The White Lotus: La terza stagione si svolgerà a Tokyo?

È stato l'attore Johnny Knoxville, ancora deluso per la cancellazione della serie Reboot dove recitava tra i protagonisti, a spoilerare a Vulture l'informazione. Quando gli è stato chiesto se prenderebbe in considerazione un'eventuale opportunità nella terza stagione di The White Lotus, l'attore è sembrato entusiasta e ha dichiarato: "Stai scherzando? Mike White è un mio caro amico. Lui ed io eravamo stati insieme a Tokyo. Penso che sia lì che la prossima... oh, non sto rivelando niente. Potrei chiamarlo non appena tutto questo sarà finito".

Le dichiarazioni di Mike White

Subito dopo il finale della seconda stagione, ambientata in Sicilia, Mike White aveva dato qualche indizio sull'ambientazione della terza stagione indicando genericamente l'Asia. "Stiamo andando a esplorare l'Asia e guardare quei paesi lì. Il mio istinto è che forse avrà a che fare con la spiritualità orientale contro religione occidentale. O occidentali che hanno a che fare con una cultura orientale”, aveva detto a Vanity Fair. Dopo denaro (prima stagione) e sesso (seconda stagione), la serie potrebbe quindi concentrarsi sulla spiritualità. Vedremo se, a questo punto, l'ideatore confermerà quanto accidentalmente rivelato da Johnny Knoxville ufficializzando Tokyo come meta prescelta.