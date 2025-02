The White Lotus 3: Debutto record per la terza stagione, è la premiere più vista nella storia della serie

News Serie TV

I numeri confermano il successo di The White Lotus, in Italia disponibile su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti: la premiere della terza stagione è stata vista finora da 4,6 milioni di spettatori solo in madrepatria.

La formula vincente di The White Lotus fa ancora centro. La terza stagione della serie antologica di Mike White, in Italia disponibile su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio, in madrepatria ha debuttato con numeri record. La premiere, andata in onda domenica scorsa, ha raggiunto ben 2,4 milioni di spettatori (tra HBO e il servizio di video in streaming Max), segnando un aumento del 57% rispetto al primo episodio della seconda stagione che aveva attirato 1,5 milioni di spettatori e addirittura del 155% rispetto a allla prima stagione che ne aveva convinti 944.000. Per la serie antologica vincitrice di 15 Emmy si tratta di un dato storico: è la premiere più vista nella storia della serie.

The White Lotus: I numeri da capogiro della terza stagione

HBO fa sapere, inoltre, che in appena 36 ore dalla premiere, il pubblico della stagione 3 è aumentato di un ulteriore 90%, raggiungendo i 4,6 milioni di spettatori. La rete prevede che il numero di visualizzazioni continui a crescere nei prossimi giorni, come è accaduto con le stagioni precedenti che hanno visto crescere la propria audience fino a sette o otto volte rispetto ai numeri del primo giorno. Per esempio, la stagione inaugurale ha raggiunto una media di 9,3 milioni di spettatori, mentre la seconda stagione ha registrato una media di 15,5 milioni.

Ma non è tutto: The White Lotus è ufficialmente diventata la serie più vista su Max a livello globale la notte del debutto, anche se HBO non ha rivelato i numeri precisi. In Europa e America Latina la premiere ha triplicato l'audience della stagione precedente. Gli spettatori, inoltre, hanno dimostrato anche di voler recuperare o rivedere i primi due capitoli della serie, visto che le visualizzazioni delle prime due stagioni sono aumentate dell'84% rispetto alla settimana precedente al lancio della stagione 3.

L'ambientazione e il cast della stagione 3

La terza stagione, composta da otto episodi, è ambientata in un esclusivo resort thailandese e segue le vicende di vari ospiti e dipendenti nel corso di una settimana. La vacanza, però, si trasforma in un gioco pericoloso, mentre anche questa stagione mescola satira sociale e thriller, esplorando dinamiche di potere, privilegio e disillusione. Al centro del racconto, in particolare, troviamo una riflessione sulla religione e la spiritualità orientali e su come queste si scontrino con le credenze occidentali. Come al solito, la serie può contare su un cast stellare che include, tra gli altri, Carrie Coon (The Gilded Age), Leslie Bibb (Popular), Michelle Monaghan (The Path), Jason Isaacs (Star Trek: Discovery), Walton Goggins (Fallout) e Lalisa Manobal alias Lisa delle Blackpink.