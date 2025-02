The White Lotus 3 è su Sky e NOW: Un viaggio nell'anima tra illusioni, segreti e spiritualità

Speciali Serie TV

Debutta oggi, 17 febbraio, su Sky e in streaming solo su NOW la terza stagione dell'acclamata serie creata da Mike White: morte, tradimenti e introspezioni spirituali sono i temi centrali di questo nuovo capitolo che promette di sorprenderci, come sempre.

Formula che vince non si cambia. The White Lotus, il drama antologico vincitore di ben 15 premi Emmy, è tornato con la terza stagione su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con l'americana HBO. Lontana dalla lussureggiante Maui delle Hawaii e dal sole siciliano che abbiamo visto rispettivamente nella prima e nella seconda stagione, la serie riparte dalla Thailandia mantenendo quelle caratteristiche che l'hanno resa cult: satira sociale, mistero, un cast stellare e il racconto di una vacanza che diventa semplicemente il pretesto per esplorare vizi e virtù di un'umanità varia e più fragile che mai. Cosa dobbiamo aspettarci da questa stagione? Quali sono i temi centrali e quali i personaggi chiave? L'inizio è promettente e lo showrunner Mike White ci riserva, come al solito, più di una sorpresa.

The White Lotus 3, la trama: Dalla ricerca del piacere al confronto con la morte

La terza stagione di The White Lotus è ambientata in un lussuoso resort della fittizia catena White Lotus, in Thailandia. Come nelle stagioni precedenti, la trama ruota attorno a un mistero - in questo caso un avvenimento improvviso - che sconvolge la tranquillità di turisti e staff dell'hotel. L'ambientazione thailandese consente di esplorare temi legati al mondo della spiritualità, in particolare quella orientale, in conflitto con la religione occidentale. Tutti, in fondo, cerchiamo qualcosa che si può tradurre semplicemente con la parola felicità: un benessere, fisico ed emotivo, che però si scontra inevitabilmente con i traumi che ci portiamo dietro. Anche i protagonisti di questa stagione, in virtù di ricchezza e privilegi, vorrebbero allontanare il dolore, le sofferenze quotidiane, e persino la morte. Ma il piacere, si sa, ha sempre un prezzo. E qualcuno pagherà quello più alto.





Il cast e i personaggi della terza stagione

Al centro del racconto ci sono diversi gruppi di persone, ognuno con i propri conflitti e desideri nascosti. Troviamo una famiglia di vacanzieri ricca e disfunzionale, un gruppo di amiche storiche che nasconde vecchi dissapori, una coppia con una notevole differenza d'età e una vecchia conoscenza cioè Belinda (Natasha Rothwell), la spa manager di Mauii che, dopo aver visto i suoi sogni svanire nella prima stagione, spera ora in una nuova opportunità.

La famiglia Ratliff è composta dal padre Timothy (Jason Isaacs), un uomo d'affari di successo accompagnato dalla moglie Victoria (Parker Posey), una donna fragile e dipendente dalle pillole, e dai figli Saxon (Patrick Schwarzenegger), Lochlan (Sam Nivola) e Piper (Sarah Catherine Hook). Mentre il padre cerca di mantenere il controllo sulla famiglia e sulla sua carriera, i figli vivono nella competizione e cercano di non deludere le aspettative familiari. Piper è una studentessa di studi religiosi che spera di trovare un senso più profondo durante il viaggio; Saxon, molto sicuro di sé e del suo aspetto fisico, affronta la pressione di lavorare nell'impresa del padre mentre Lochlan, ancora adolescente, deve capire chi è veramente.

Le amiche Jaclyn (Michelle Monaghan), Kate (Leslie Bibb) e Laurie (Carrie Coon) cercano di affrontare il peso delle loro rispettive vite, ma la vacanza diventa presto una battaglia emotiva, piena di rancori mai risolti. Il confronto con l'affascinante Valentin (Arnas Fedaravicius) e con il personale del resort, infatti, farà emergere le fragilità di ciascuna di loro. C'è poi Rick (Walton Goggins), un uomo tormentato e con dei segreti che viaggia con la fidanzata molto più giovane, Chelsea (Aimee Lou Wood). Nel personale dell'hotel, invece, troviamo Mook (Lalisa Manobal), tra i mentori per il benessere degli ospiti del White Lotus, e la matriarca Sritala (Lek Patravadi), visionaria proprietaria del resort, che incarna la filosofia spirituale alla base del programma di benessere. A badare alla sicurezza del White Lotus, infine, c'è Gaitok (interpretato da Tayme Thapthimthong), guardia giurata all'ingresso dell'hotel.

L'ambientazione thailandese: Un viaggio tra misticismo e verità nascoste

Sullo sfondo c'è lo scenario lussuoso, esotico e mistico al tempo stesso della Thailandia, con i suoi imponenti templi, la saggezza dei monaci, le scimmie che si aggirano - quasi curiose e pronte a carpire segreti - tra gli ospiti dell'hotel. In questo contesto la morte, ancora una volta, incombe. Ma la domanda che ci facciamo, episodio dopo episodio, non è soltanto "chi morirà?", ma anche "chi riuscirà a scendere a patti con se stesso e con la propria verità interiore?". "Quello che succede in Thailandia, resta in Thailandia", sentiamo dire da qualcuno già nel trailer. E, probabilmente, dobbiamo solo prepararci a un altro folle viaggio, talvolta inquietante, sicuramente intriso di umorismo nero e satira sociale, che non fa sconti a nessuno: occidentali e orientali, ricchi e poveri, onesti e truffatori. Perché il dolore e la morte, prima o poi, arrivano per tutti.

I nuovi episodi di The White Lotus, in totale 8, sono in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 17 febbraio, con un nuovo appuntamento ogni lunedì.



