The White Lotus: L'ideatore Mike White ha già un'idea per la quarta stagione

L'amministratore delegato e presidente di HBO, Casey Bloys, ha rivelato che lo showrunner di The White Lotus è un fiume in piena: prima ancora del debutto della terza stagione, ha sa già su cosa vorrebbe incentrare la quarta.

The White Lotus tornerà con la terza stagione (in Italia su Sky e in streaming su NOW) nella prima metà del 2025, ma il visionario Mike White, creatore e showrunner della serie, è già un passo avanti. L'amministratore delegato e presidente di HBO, Casey Bloys, ha fatto sapere che lo sceneggiatore ha già condiviso con lui un'idea per la quarta stagione. E HBO, ha detto il dirigente, non si tirerà indietro. Il rinnovo della serie antologica di successo per un quarto capitolo, dunque, sembra davvero solo una formalità.

The White Lotus 3: Cosa ci aspetta nella prossima stagione

The White Lotus è un dramedy semi-antologico che, viaggiando per gli esclusivi resort White Lotus in giro per il mondo, segue le esperienze dei vari ospiti durante la loro vacanza e dei dipendenti dell'hotel. Dopo Hawaii (prima stagione) e Sicilia (seconda stagione, da cui è tratta la foto in alto con Sabrina Impacciatore), la pluripremiata serie farà tappa in Thailandia. Nella prossima stagione conosceremo nuovi ospiti e nuovi inservienti dell'hotel di lusso, ma questa volta il tema centrale sarà la religione, in particolare la spiritualità orientale e lo scontro con la cultura occidentale. Le stagioni precedenti, invece, si erano concentrate rispettivamente sulla ricchezza e i privilegi dei bianchi e sulle relazioni e lo scontro tra i sessi. Mike White è tornato come sceneggiatore e regista ha parlato di una nuova stagione "più lunga e più folle". "Non so cosa penserà la gente, ma sono super emozionato e per quanto mi riguarda è una buona cosa... Sono super emozionato per il contenuto della stagione", aveva anticipato lo showrunner in un'intervista a Vanity Fair.

Entra in NOW e guarda The White Lotus

Il resto del cast

Nel cast ci saranno Walton Goggins (Justified), Parker Posey (Lost in Space), Leslie Bibb (Popular) e Lisa delle Blackpink (alias Lalisa Manobal). Ci sarà anche un gradito ritorno: Natasha Rothwell riprenderà l ruolo che aveva ricoperto nella prima stagione, cioè la direttrice della spa del White Lotus di Maui, Belinda. Altri attori che vedremo nella terza stagione di The White Lotus sono Charlotte Le Bon, Julian Kostov (Tenebre e Ossa), Scott Glenn (The Leftovers), Nicholas Duvernay (Perfect Addiction), Arnas Fedaravičius (The Last Kingdom), la star di Sex Education Aimee Lou Wood, il figlio d'arte Patrick Schwarzenegger, visto di recente in Gen V, Jason Isaacs (Star Trek: Discovery), Michelle Monaghan (The Path), Carrie Coon (The Gilded Age), Sarah Catherine Hook (First Kill), Sam Nivola (Maestro), Christian Friedel (Babylon Berlin), Morgana O'Reilly (Neighbours), Lek Patravadi, Shalini Peiris (The Ark), Dom Hetrakul e Tayme Thapthimthong.

