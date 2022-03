The White Lotus 2 si gira in Sicilia: Riprese iniziate a Taormina

News Serie TV

Avviata la produzione del nuovo capitolo della serie antologica di Mike White: HBO ha confermato il ritorno di Jennifer Coolidge e svelato il numero di episodi della seconda stagione.

Il sole e il calore della Sicilia stanno ospitando, finalmente, il cast stellare della seconda stagione di The White Lotus, la dark comedy di HBO creata da Mike White. La rete premium americana ha annunciato che le riprese dei nuovi episodi sono ufficialmente iniziate in Italia, a Taormina e dintorni, e ha confermato una notizia circolata già nei mesi scorsi: nel nuovo capitolo tornerà Jennifer Coolidge, l'attrice che nella prima stagione ha interpretato la socialite con problemi di alcol Tanya McQuoid. La rete, inoltre, ha fatto sapere che la seconda stagione sarà composta da 7 episodi, uno in più rispetto al ciclo inaugurale.

The White Lotus 2 girata in Sicilia

La prima stagione di The White Lotus (disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW) ha seguito un gruppo di ospiti e i dipendenti di un resort di lusso delle Hawaii nell'arco di una settimana esplorando problemi familiari e segreti dei protagonisti. La nuova stagione, denominata The White Lotus: Sicily, ruoterà su un diverso gruppo di ospiti e su diversi dipendenti in un'altra proprietà della White Lotus. Per le riprese è stato scelto un lussuoso hotel della prestigiosa catena Four Seasons, il Four Seasons San Domenico Palace di Taormina. "Stiamo preparando la prossima proprietà del White Lotus. Non vediamo l'ora di accogliere presto gli ospiti in Sicilia", si legge sui profili social ufficiali della serie dove è stata condivisa una foto del primo ciak dei nuovi episodi. Pare che la troupe della serie soggiornerà in Sicilia per diverse settimane, probabilmente fino a Pasqua, e che le riprese interesseranno anche altri esterni vicino a Taormina. Il tutto, naturalmente, non potrà che giovare all'economia locale. "Hanno affittato diversi hotel da qui a Pasqua. È un bel segnale di ripresa dopo la crisi economica causata dal Covid, che si tradurrà in un importante ritorno di immagine per Taormina in tutto il mondo", ha dichiarato a Repubblica Palermo il sindaco di Taormina, Mario Bolognari.

Il cast e i personaggi della seconda stagione

Il cast della seconda stagione non sarà meno stellare di quello della prima. L'ex star de I Soprano Michael Imperioli interpreterà Dominic Di Grasso, un ospite in vacanza con il figlio appena laureato e con suo padre anziano interpretati rispettivamente da Adam DiMarco (The Order) e F. Murray Abraham (Homeland); Tom Hollander (The Night Manager) sarà Quentin, un espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e suo nipote. Haley Lu Richardson sarà Portia, una giovane donna in vacanza con il suo capo. Theo James (Sanditon) e Meghann Fahy (The Bold Type) interpreteranno i coniugi Cameron e Daphne Babcock, che sono in vacanza con la coppia formata da Harper ed Ethan Spiller, interpretati da Aubrey Plaza (Parks and Recreation) e Will Sharpe. Come accaduto per la prima stagione, naturalmente ulteriori dettagli sui nuovi personaggi vengono tenuti segreti (sembra che appariranno, con ruoli secondari, anche alcuni attori italiani ma per il momento non c'è nulla di ufficiale). Per quanto riguarda l'esplosiva Jennifer Coolidge, dopo la prima stagione anche nominata al Golden Globe per il ruolo, non sappiamo se interpreterà lo stesso personaggio ma sembra assai probabile. Naturalmente Mike White, già creatore di Enlightened, tornerà in veste di autore, regista e produttore esecutivo insieme a David Bernad e a Mark Kamine.