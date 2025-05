The Waterfront: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie dell'ideatore di Dawson's Creek

News Serie TV

The Waterfront è il nuovo family drama creato dall'ideatore di Dawson's Creek e The Vampire Diaries Kevin Williamson per Netflix: debutterà il 19 giugno in streaming e questo è il trailer ufficiale italiano.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale italiano di The Waterfront, la nuova serie originale firmata da Kevin Williamson, celebre ideatore di successi come Dawson's Creek, The Vampire Diaries e Scream. Ambientata nella suggestiva cornice della Carolina del Nord (è stata girata tra Wilmington e Southport, le stesse location che hanno fatto da sfondo alle vicende adolescenziali di Dawson’s Creek), The Waterfront debutterà il 19 giugno in streaming con 8 episodi che seguiranno la storia (semi-autobiografica) di una famiglia problematica.

Trailer ITA: Trailer Ufficiale in Italiano della Serie Netflix - HD

La trama di The Waterfront

The Waterfront, ispirata a fatti realmente accaduti, ruota intorno all'imperfetta famiglia Buckley mentre i tentativi di mantenere il controllo del suo pericolante impero della pesca nella Carolina del Nord la spingono a ricorrere a mezzi sempre più pericolosi per restare a galla. I Buckley formano una delle famiglie più influenti di Havenport: da decenni controllano l’industria ittica e i principali ristoranti locali, ma il loro potere inizia a vacillare quando il capofamiglia Harlan è costretto a ritirarsi temporaneamente dopo due infarti.

La gestione delle attività ricade così sulla moglie Belle e sul figlio Cane, i quali, pur di mantenere a galla l’impero di famiglia, si spingono verso scelte sempre più rischiose e moralmente discutibili. Quando le cose iniziano a sfuggire di mano, Harlan è costretto a tornare in gioco, determinato a riprendere il controllo. Parallelamente, la figlia Bree, in fase di recupero dalla tossicodipendenza e con una custodia genitoriale persa alle spalle, affronta i propri fantasmi interiori e si trova invischiata in una relazione complicata che potrebbe compromettere per sempre la stabilità dei Buckley.

Il cast e i personaggi

A guidare il cast troviamo Holt McCallany (Mindhunter), che interpreta il patriarca Harlan Buckley con la sua presenza imponente e silenziosamente autoritaria. Accanto a lui, Maria Bello (NCIS), veste i panni della determinata Belle, mentre Jake Weary (Animal Kingdom) presta il volto al figlio Cane, tormentato da un crescente senso di responsabilità e fallimento. Melissa Benoist (Supergirl) interpreta la fragile Bree.

A completare il nucleo principale ci sono anche Rafael L. Silva, Humberly González, Danielle Campbell e Brady Hepner. Non mancano poi le guest star: su tutte spicca Topher Grace, che torna su Netflix in un ruolo completamente diverso rispetto a quello di That ’90s Show, affiancato da Dave Annable, Michael Gaston, Gerardo Celasco e Zach Roerig. Kevin Williamson non solo firma la sceneggiatura, ma è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Ben Fast, Michael Narducci e Marcos Siega.