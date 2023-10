The Walking Dead: The Ones Who Live, un nuovo teaser trailer dello spin-off sequel con Rick e Michonne

News Serie TV

Inoltre, sono state annunciate altre tre aggiunte al cast, una delle quali ben nota al pubblico di The Walking Dead.

Al Comic-Con di New York, AMC ha condiviso diversi annunci e anteprime con il pubblico di The Walking Dead in trepida attesa del terzo spin-off sequel The Walking Dead: The Ones Who Live, in cui Andrew Lincoln e Danai Gurira riprendono i ruoli del redivivo Rick Grimes e del suo coraggioso amore armato di katana Michonne. In tv negli Stati Uniti da febbraio, la serie si mostra in un nuovo e più sostanzioso teaser trailer nel quale la voce fuori campo dell'uno dice all'altra: "Ho cercato di fuggire. Per favore, sappi che ci ho provato... ma ho fallito. Sappi solo... Ti amo".

The Walking Dead: The Ones Who Live, nuove aggiunte al cast

The Walking Dead: The Ones Who Live racconta un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Tenuti lontani dalla distanza. Dai fantasmi di ciò che erano. Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti... e, fondamentalmente, una guerra contro i vivi. Riusciranno a trovarsi l'un l'altra e ciò che erano in una situazione diversa da qualsiasi altra abbiano mai conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l'altro, sono ancora vivi o scopriranno che anche loro sono "morti che camminano"?

Alla convention è stato annunciato che Lincoln e Gurira non saranno i soli a riprendere i loro ruoli. Pollyanna McIntosh, interprete di Jadis non solo in The Walking Dead ma anche nello spin-off The Walking Dead: World Beyond, tornerà in The Ones Who Live. E questo potevamo immaginarlo visto che, l'ultima volta che abbiamo visto Rick, era stato trovato da Jadis e portato in un luogo relativamente sicuro dall'esercito della Repubblica Civica. La stessa CRM dalla quale Rick aveva provato a fuggire negli ultimi istanti del finale, prima di essere beccato da un loro elicottero. Inoltre, il veterano di Lost Terry O'Quinn è stato ingaggiato per il ruolo di un uomo del quale al momento possiamo conoscere solo il nome, Beale.

I due si aggiungono alla precedentemente annunciata Lesley-Ann Brandt (Lucifer), scelta per il ruolo di Pearl Thorne. Stando a una foto diffusa in anteprima da AMC (potete vederla qui di seguito), si tratta di un membro della Repubblica Civica. Non era tra i nomi fatti finora invece Matt Jeffries, che un altro scatto lo mostra nei panni di Nat.