The Walking Dead: Quello che in molti temevano è successo nel primo episodio di The Ones Who Live

Il nuovo spin-off sequel ha debuttato la scorsa notte negli Stati Uniti su AMC. Ecco cos'è successo nel primo episodio.

I timori attizzati dagli ultimi trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live sono stati orribilmente confermati nel primo episodio del nuovo sequel di The Walking Dead in onda negli Stati Uniti la scorsa notte. Presentato come il racconto di una storia d'amore, quella dei redivivi Rick Grimes e Michonne, che cercano di ritrovarsi in mezzo all'apocalisse dopo le loro distinte partenze nella serie originale, lo spin-off con Andrew Lincoln e Danai Gurira ha dimostrato fin dai primi istanti di non essere privo, a prescindere da ciò, di momenti brutalmente scioccanti. In Italia non è ancora chiaro quando e dove potremo vedere la serie, perciò, prima di addentrarci nei dettagli, è doveroso precisare che quanto segue potrebbe rovinare la sorpresa a chi preferisce non avere anticipazioni.

The Walking Dead: The Ones Who Live, cosa succede nel primo episodio

Fatta eccezione per i pochi fotogrammi visti negli ultimi istanti del finale di The Walking Dead, l'ultima volta che avevamo visto Rick Grimes correva l'anno 2018. Il personaggio, che non era morto eroicamente nell'esplosione del ponte come i suoi amici credevano, era stato trovato e tratto in salvo da Jadis/Anne (Pollyanna McIntosh) e dai suoi uomini della Repubblica Civica, e condotto nel loro luogo sicuro a bordo di un elicottero. In The Ones Who Live lo ritroviamo ancora lì, mentre lavora per l'esercito della CRM per eliminare i vaganti. Prigioniero. Legato per il polso a un soldato in modo che non possa fuggire.

Nei trailer di cui parlavamo poc'anzi Rick si era mostrato - non chiaramente ma abbastanza intuitivamente - senza una mano. Un non-colpo-di-scena se si considera che nel fumetto da cui The Walking Dead è tratta il personaggio perde una mano nello scontro con il Governatore, sviluppo che non era stato incluso nella serie originale. Il direttore creativo del franchise Scott M. Gimple ha pensato bene di colmare finalmente questa discrepanza tra le due opere, tuttavia raccontando chiaramente una storia diversa.

Ciò che il soldato probabilmente non aveva messo in conto era lo spirito estremamente combattivo e per nulla arrendevole del suo prigioniero, capace persino di tagliarsi in due il polso per liberarsi! E se questo è stato piuttosto brutale, lo è stato ancora di più vederlo cauterizzare la ferita tra le fiamme di uno zombie morto mentre tentava di scappare. Cosa che, purtroppo, non gli è riuscita perché è stato poi ripreso.

Rick Grimes perde una mano: Parlano i produttori

Secondo Gimple, anche showrunner e produttore esecutivo dello spin-off, la spinta per separare Rick da uno dei suoi arti come nel fumetto è venuta all'uomo che lo interpreta. "Ho giocato con l'idea [in passato], ma non mi ci sono mai messo d'impegno", ha detto Gimple a Entertainment Weekly. "Ma è stato Andy a dare la spinta. È stato lui a portarlo oltre la linea di rete". Lincoln ha aggiunto: "Ho semplicemente obbligato tutti a sottomettersi. Ci sono state molte conversazioni, in particolare con AMC, con persone che dicevano 'Sai, Andy, ci piace l'idea, ma ne sei davvero sicuro?'. Ma ho pensato: è il momento di fare quello che ha fatto il fumetto e di onorarlo. Erano anni che cercavo di farlo, e tutti mi zittivano".

Secondo l'attore, i fan conoscono bene l'atteggiamento "non mollare mai" di Rick Grimes. "Dovevamo spiegare perché Rick non era mai tornato. Questo è un uomo che farebbe qualsiasi cosa per tornare, perciò qual è l'atto o lo sforzo più straordinario che farebbe per cercare di tornare dalla sua amata?". Tagliarsi una mano, appunto. E Gimple spiega perché hanno dovuto affrontare la questione sin dall'inizio: "Il motivo per cui succede all'inizio della storia è che questo è Rick Grimes. Perché non è scappato? Questo è un uomo che farà qualsiasi cosa, ma cosa succede quando fai qualsiasi cosa e tuttavia non vinci?".