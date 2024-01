The Walking Dead: The Ones Who Live, il trailer ufficiale del sequel rivela che il peggio deve ancora venire per i Richonne

News Serie TV

La nuova serie debutterà negli Stati Uniti su AMC il 25 febbraio. Ecco cosa aspettarsi.

Essersene andati non ha migliorato le cose: né per gli altri, né per Rick e Michonne. Per la coppia forse le ha persino peggiorate, a giudicare dal trailer ufficiale di The Walking Dead: The Ones Who Live, atteso sequel della popolare serie post-apocalittica The Walking Dead incentrato sugli amati personaggi interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira. L'unica salvezza sembrerebbe essere ritrovarsi, ma prima di allora ci sono molti pericoli a cui sopravvivere, ancora e ancora. E per uno dei due, forse, sta per realizzarsi un triste destino già scritto.





Cosa ci aspetta The Walking Dead: The Ones Who Live

I buoni osservatori avranno notato che in alcuni fotogrammi del trailer finale Rick sembra non avere una mano. Se così fosse, The Walking Dead: The Ones Who Live, il cui debutto negli Stati Uniti è fissato per il 25 febbraio (in Italia nessuno dei sequel di The Walking Dead ha ancora una collocazione), colmerebbe una delle maggiori discrepanze tra l'adattamento televisivo e il fumetto di Robert Kirkman, nel quale il personaggio perde la mano molto tempo prima, nello scontro con il Governatore.

Lungo sei episodi, il sequel racconta un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato, separati dalla distanza, da una forza inarrestabile e dagli echi dei loro sé stessi passati. Mentre Rick e Michonne affrontano un mondo plasmato da una guerra contro i morti e contro i vivi, sorgono domande sul loro legame, la loro identità e la loro sopravvivenza. Riusciranno a ritrovarsi e ritrovare se stessi in una situazione diversa da qualsiasi altra abbiano mai conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l'altro, sono ancora vivi o scopriranno che anche loro sono "morti che camminano"?

Oltre a Lincoln e Gurira, in The Ones Who Live il pubblico di The Walking Dead ritroverà Pollyanna McIntosh nei panni di Jadis, ancora al seguito della Repubblica Civica come in World Beyond. La vedremo andare contro i due sopravvissuti insieme con il maggior generale della CRM Beale, un nuovo personaggio interpretato dal veterano di Lost Terry O'Quinn. Tra i volti nuovi ci sono inoltre Lesley-Ann Brandt (Lucifer) e Matthew August (New Amsterdam).