The Walking Dead: Più episodi per la stagione 10 e i trailer degli spin-off Fear e World Beyond

Lo zombie drama di successo tornerà in tv, in Italia su Fox, a ottobre.

Fan di The Walking Dead, l'attesa sta per finire! Saltato all'ultimo momento a causa dell'emergenza coronavirus, il finale della stagione 10 del popolare zombie drama tratto dai fumetti di Robert Kirkman ha finalmente una data, e a sorpresa una continuazione.

The Walking Dead: La stagione 10 torna a ottobre

Durante il panel del franchise al Comic-Con @ Home, AMC ha annunciato che l'episodio A Certain Doom (qui di seguito una lunga clip in anteprima), previsto in primavera e poi rimandato perché la post-produzione fermata dal lockdown, andrà in onda il 4 ottobre (in Italia il giorno successivo alle ore 21:00 su Fox e in streaming su NOW TV). Questo non sarà tuttavia l'ultimo episodio della stagione 10, come ci si aspettava. La showrunner Angela Kang ha rivelato a sorpresa che, all'inizio del 2021, "se tutto andrà bene" seguiranno altri sei episodi, rendendo di fatto questo il ciclo più lungo di sempre di TWD - 22 episodi in totale! E mentre negli Stati Uniti i dati del contagio da Covid-19 continuano a preoccupare, questa nuova strategia posticipa al prossimo anno il debutto della stagione 11, che in una situazione normale sarebbe andata in onda invece quest'autunno.

La nuova data e il trailer esteso di The Walking Dead: World Beyond

Se un solo episodio di The Walking Dead fino alla fine dell'anno vi sembra poco, non disperate. In realtà ci sarà molto altro da vedere. Sempre il 4 ottobre, subito dopo la serie originale, debutterà il secondo spin-off The Walking Dead: World Beyond, anch'esso rinviato a causa della pandemia. In Italia disponibile in contemporanea su Amazon Prime Video, la nuova serie - destinata a durare solo due stagioni - è stata co-ideata dall'ex showrunner di TWD Scott M. Gimple e si concentra sulla prima generazione cresciuta nel mezzo dell'apocalisse.

Come mostra il trailer esteso mostrato durante l'evento, World Beyond segue due giovani eroine (interpretate da Alexa Mansour e Aliyah Royale) lasciare la sicurezza del loro rifugio e confrontarsi coraggiosamente con i pericoli - noti e sconosciuti, viventi e non-morti - del mondo esterno mentre perseguono una missione importante. Seguite da coloro che desiderano proteggerle e inseguite da chi vorrebbe invece distruggerle, le protagoniste danno vita a una storia di crescita e cambiamento che si anima su un terreno pericoloso, sfidando tutto quello che conoscono del mondo, di se stesse e degli altri. Nonostante la giovane età, tutti loro "non ignorano" i pericoli di quel mondo, ha assicurato lo showrunner Matt Negrete. Conoscono i vaganti - o i vuoti, come li chiamano loro. "Tuttavia, non hanno mai effettivamente" dovuto ucciderne uno prima d'ora. Quindi, questo cambierà ogni cosa, e in fretta.

Fear the Walking Dead: Il trailer della stagione 6

E per quanto riguarda il primo spin-off, Fear the Walking Dead? Anche questo andrà in onda in autunno, dall'11 ottobre su AMC, con la sesta stagione. Al panel ne è stato mostrato un inquietante trailer, che poco - attenzione alle anticipazioni! - rivela purtroppo circa le sorti di Morgan, il personaggio interpretato da Lennie James lasciato a morire alla fine del ciclo precedente, piuttosto pone altre domande, poiché nella clip lo stesso appare con un occhio rosso. "Non è allergia. Sta succedendo qualcosa con Morgan" si è limitato a dire il co-showrunner Andrew Chambliss. Ma questo, se non altro, conferma che la sua storia è tutt'altro che prossima alla fine.